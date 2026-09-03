Tesla lanza el Cybercab: un cambio radical en el transporte autónomo

Hoy podría ser un día decisivo para Tesla. En pocas horas, la compañía "lanzará" el Cybercab, un pequeño sedán dorado de dos plazas que no cuenta con volante ni pedales, utilizando cámaras y inteligencia artificial para navegar por las calles de su ciudad natal, Austin, Texas.

La empresa no ha especificado qué incluirá exactamente el lanzamiento. Podría tratarse de algunos vehículos ofreciendo paseos en una pequeña área del centro, o un evento mucho más grande en términos de tamaño y alcance.

Tesla quiere que se crea que será lo segundo. En la antesala del evento, la compañía ha desplegado decenas, quizás más, de sus Cybercabs en Austin y en muchas otras ciudades de EE. UU. Hasta el momento en que se publicó esta historia, había 420 vehículos autónomos registrados en Texas, según el rastreador de vehículos automatizados del estado.

Ashok Elluswamy, el jefe de inteligencia artificial de Tesla, afirmó recientemente en un post en X que "las calles no volverán a ser las mismas". Cuando otro usuario comentó que Tesla está "a punto de inundar Austin", el CEO Elon Musk respondió: "Sí". La noche del miércoles, Musk publicó una imagen que parecía generada por IA del Cybercab invadiendo la ciudad junto a una enorme tormenta de polvo.

Estos posts cargados de gravedad marcan un cambio respecto al mensaje cauteloso que la compañía había mantenido en los meses previos al evento. Musk y otros ejecutivos de Tesla habían professado que estaban adoptando un enfoque cauteloso con respecto a sus robotaxis en nombre de la seguridad, aunque a veces parecían más preocupados por la percepción pública de un posible fracaso.

Sin embargo, la estrategia de lanzamiento de Tesla no es tan significativa como el resultado. La capacidad de Tesla para construir con éxito una red de robotaxis alrededor del Cybercab proporcionaría la primera evidencia tangible de que ha evolucionado de un fabricante de automóviles con algunos proyectos paralelos a una empresa de inteligencia artificial y robótica.

Hay un tropo que Musk favorece y que es adecuado para este momento: el cruce de caminos. Fue el tema de un correo electrónico que envió a los empleados de Twitter en 2022 cuando les dio un ultimátum para quedarse o irse. Lo invocó nuevamente a principios de 2025 cuando alentó a los empleados del gobierno federal a irse como parte de su trabajo liderando DOGE, antes de que realmente comenzara a desmantelar la empresa.

Musk está tan enamorado de la metáfora que encargó una escultura de 30 pies de altura de un tenedor en un camino para Burning Man en 2022, antes de trasladar la escultura a una oficina de Tesla.

El Cybercab es el cruce de caminos de Tesla. Este es el momento en que la compañía comienza a transformar el transporte urbano tal como lo conocemos, o el momento que revela que, a pesar de sus muchos esfuerzos, Tesla realmente es solo un fabricante de automóviles después de todo.

Robotaxis

Tesla comenzó a probar la primera versión de su programa Robotaxi el pasado junio en Austin, utilizando SUV Model Y modificados. Durante los primeros meses, la compañía tuvo un empleado en el asiento delantero (a veces detrás del volante, a veces en el asiento del pasajero) que podía detener el automóvil si algo salía mal.

Sin embargo, las cosas han salido mal en el camino, aunque no de manera catastrófica. Tesla ha informado de unas pocas docenas de incidentes en Austin desde que lanzó el piloto de Robotaxi. La mayoría fueron choques menores con objetos estacionarios, y algunos involucraron a teleoperadores moviendo los vehículos de forma remota a baja velocidad.

La compañía ha expandido este sistema basado en el Model Y a algunas otras ciudades de Texas y Florida. Sin embargo, durante el último año, la red no ha estado a la altura de la exageración que Tesla fabricó en el lanzamiento en junio de 2025. En julio, la compañía reveló que el número de millas pagadas que la red estaba facilitando estaba realmente retrocediendo.

No obstante, esto puede no importar mucho a Tesla, que cree que escalar su red de robotaxis requiere el Cybercab.

Tesla diseñó el Cybercab en función del costo. Es más pequeño, ligero y tiene una batería de menor capacidad que cualquier otro Tesla. Menos materias primas, especialmente en el lado de la batería, lo hacen más barato de construir. Cuanto más barato sea de construir, más rápido Tesla podrá potencialmente obtener ganancias una vez que se implemente.

Este cálculo tiene a los fanáticos más fervientes de Tesla entusiasmados. Ellos ven la capacidad de Tesla para construir docenas de Cybercabs por aproximadamente la misma cantidad de dinero que Waymo gasta en comprar y equipar menos de 10 de sus nuevas furgonetas "Ojai" como prueba de que la guerra de los robotaxis ya está ganada.

Musk parece estar de acuerdo. En una respuesta a un post que incluía una representación gráfica de este argumento, escribió: "esto ni siquiera tiene en cuenta la eficiencia operativa del Cybercab."

Sin embargo, hay advertencias que vale la pena considerar. Hasta la fecha, Tesla solo ha operado su red de robotaxis dentro de un área geográfica en cada ciudad. Si bien algunas son más grandes que otras, y la compañía ha seguido expandiendo algunas de ellas, Musk una vez dijo: "Si necesitas un área geofenciada, no tienes conducción realmente autónoma."

Luego está el desafío de operar la red a gran escala. Tesla se ha beneficiado hasta ahora de tener una pequeña red en solo unas pocas ciudades. Eso significa que, de manera natural, su software de conducción autónoma encuentra menos casos límite que Waymo, que tiene 4,000 robotaxis en la carretera. Menos viajes y menos casos límite también significan menos oportunidades para que los pasajeros detecten problemas y los publiquen en redes sociales o los informen a reguladores o periodistas.

Hasta ahora, Tesla también se ha beneficiado del hecho de que su flota ha estado compuesta por SUV Model Y, que son más difíciles de distinguir en la carretera que una brillante furgoneta Jaguar I-Pace equipada con sensores. Eso cambiará con los Cybercabs. Si el software de Tesla no está a la altura de la tarea, sus fallos serán mucho más difíciles de pasar por alto cuando ocurran en autos dorados y brillantes.