Inician en dos semanas la construcción del Arco del Triunfo en Washington

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el jueves que los trabajos de excavación para la construcción de un monumental arco en Washington comenzarán en un par de semanas. Esta decisión se toma a pesar de las demandas de críticos que argumentan que la obra alterará las líneas de visión históricas de la capital de Estados Unidos.

El arco es parte de varios proyectos que ha propuesto Trump para dejar su marca en Washington, que incluyen la renovación del Centro Kennedy, la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, el reacondicionamiento del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y la reconstrucción de un campo de golf en East Potomac Park, lo que podría limitar el acceso público a senderos para correr y andar en bicicleta.

"Esta será una de las Grandes Piezas de la Arquitectura Estadounidense", escribió el secretario del Interior, Doug Burgum, en la red social X. "A la altura de la capital más poderosa del mundo".

Con el anuncio en X, Burgum también presentó maquetas artísticas del arco conmemorativo, que alcanzará una altura de 76 metros (250 pies), y que se ubicará entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

Los modelos muestran un gran arco de color blanco con detalles dorados, llevando la inscripción "Una nación bajo Dios". En la parte superior, se observa una figura alada dorada sosteniendo una antorcha, así como águilas con alas extendidas.

Un informe del Servicio de Parques Nacionales respaldó el proyecto, aunque advirtió sobre posibles efectos adversos en las líneas de visión entre varios lugares emblemáticos, lo que podría alterar la importancia histórica de decenas de sitios cercanos.

Muchos de los monumentos y edificios de Washington fueron diseñados cuidadosamente a lo largo de décadas para reflejar momentos significativos de la historia del país y para evocar simbolismos mediante líneas de visión que los conectan con otros puntos de referencia.

Tres veteranos y un historiador de arquitectura presentaron una demanda alegando que "se necesita autorización del Congreso y no existe para este proyecto", según Nicolas Sansone, abogado de Public Citizen Litigation Group, que representa a los demandantes.

"Creemos que la construcción no puede ni debe avanzar a este ritmo, y estamos preparados para informar al tribunal que, en este momento, debe intervenir", enfatizó Sansone. Aunque no especificó cuál será su próxima acción ante la corte, expresó que está "muy confiado" en que tendrán éxito.

En una serie de publicaciones en X, Burgum defendió la obra por motivos históricos, argumentando que la idea de un monumento ha estado en discusión durante más de un siglo y mencionó intentos anteriores y debates en el Congreso sobre un monumento en la rotonda. "A pesar de la intención del Congreso, el lugar se convirtió y sigue siendo actualmente una estéril rotonda vehicular, sin ningún tratamiento monumental ni un valor histórico significativo", añadió, resaltando que más de 70 ciudades en el mundo tienen "hermosos arcos", y ahora Estados Unidos tendrá "¡el arco más espectacular y hermoso de todos!".

El caso judicial sigue en curso, y el Departamento de Justicia presentó el jueves un nuevo documento argumentando que la demanda debería ser desestimada.