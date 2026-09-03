Horacio Pagani fue operado de urgencia tras un chequeo médico rutinario

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El destacado periodista deportivo Horacio Pagani fue sometido a una operación de urgencia tras realizarse un chequeo médico rutinario, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Según lo que el mismo Pagani comunicó a través de sus redes sociales, se le realizó una colocación de stent después de detectar una anomalía en su salud que fue identificada a tiempo por los médicos.

De acuerdo con información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el periodista asistió a un examen médico en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde se descubrió que una de sus arterias carótidas estaba obstruida de manera significativa.

Tras llevar a cabo la operación con éxito, Pagani informó a sus seguidores sobre su estado de salud, minimizando la gravedad de la situación. "Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada. Fue en un examen de rutina donde se vio esto y bueno, lo tuve que hacer".

El periodista explicó que la intervención fue necesaria para evitar complicaciones futuras: "No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien".

Pagani anticipó que podría recibir el alta el jueves, aunque no se ha confirmado si esto ha ocurrido. "Agradezco a todos los llamados y a toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores. Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!", concluyó su comunicado.

Los mensajes de apoyo y buenos deseos no se hicieron esperar, incluyendo los de sus compañeros de Bendita TV, quienes expresaron su solidaridad a través de las redes sociales. "¡Dale, Horacito! ¡Dejate de buscar excusas y volvé a laburar!"; "¡Te amo, Horacio! Vamosss"; "Vamos Horacio, amigo"; "Vos podés, Pagani", fueron algunos de los alentadores comentarios que recibió en su publicación, donde se mostró optimista y en buen estado de salud.