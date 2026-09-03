Elon Musk lanza taxis autónomos sin volante en Austin y desafía a los pasajeros a confiar en la tecnología

NUEVA YORK — El jueves, Elon Musk lanzó una flota de Cybercabs —taxis autónomos sin volante ni pedales— en las calles de Austin, Texas. Esta iniciativa forma parte de su estrategia para que los estadounidenses superen el temor a "no tener el control" al utilizar estos vehículos.

Los Tesla de color dorado, que no ofrecen a los pasajeros ninguna forma de intervenir en caso de emergencia, son parte de un despliegue que anticipa la expansión del servicio a otras ciudades. A pesar de que las acciones de Tesla enfrentaron una caída debido a la disminución en las ventas de vehículos eléctricos, el anuncio del servicio provocó un aumento del 5% en sus acciones, impulsado por la expectativa de que estos taxis futuristas se vuelvan populares rápidamente.

"Sin volante, sin pedales", promocionó Tesla en la red social X antes del lanzamiento. Musk compartió una imagen de un gigantesco Cybercab flotando sobre el horizonte de Austin y más tarde escribió: "Una tormenta de Cybercabs".

La compañía organizó un evento exclusivo para la presentación de este servicio, aunque aún no se ha confirmado la fecha de su implementación en otras ciudades. En este contexto, Tesla se encuentra en una carrera contra Waymo, líder del sector de taxis autónomos, para aumentar la cantidad de vehículos en circulación y los viajes realizados. Para alcanzar a Waymo, Tesla debe demostrar que su sistema, basado únicamente en cámaras, es capaz de navegar de forma segura por las calles, evitando a los peatones. Por su parte, Waymo y otro competidor, Zoox de Amazon, combinan sus sistemas de cámaras con radar y tecnología lidar.

Incluso si la tecnología de Tesla demuestra ser efectiva, el desafío radica en convencer a los estadounidenses de que usen estos vehículos. Un estudio del Pew Research Center realizado en febrero reveló que siete de cada diez adultos en Estados Unidos se sentían "poco" o "nada" cómodos al viajar en un auto sin conductor. Por otro lado, un sondeo de Gallup de 2025 mostró que el escepticismo sobre la seguridad de los vehículos autónomos ha aumentado en los últimos años.

Aunque Tesla ha enfrentado desafíos, como la caída de ventas y la competencia de la automotriz china BYD, Musk tiene planes de actualizar el software de cientos de miles de vehículos para habilitar la conducción totalmente autónoma. Esto permitiría a los propietarios de Tesla convertir sus autos en taxis de aplicación cuando no los estén utilizando.

No obstante, los reguladores tanto en Estados Unidos como en otros países han mostrado dudas sobre la seguridad de estos vehículos. Tesla aún no ha recibido la aprobación para el uso de su software de conducción parcialmente autónoma en la mayoría de los países de la Unión Europea, y en Estados Unidos, donde se ha utilizado, las autoridades han abierto varias investigaciones sobre su seguridad. Estas investigaciones examinan el papel del software en accidentes ocurridos bajo condiciones adversas, así como incidentes donde los vehículos en modo autónomo no respetaron señales de tránsito.

La presentación del servicio de taxis autónomos sin volante representa un paso audaz hacia el futuro del transporte, pero queda por ver si los pasajeros estarán dispuestos a dejar atrás sus temores y adoptar esta nueva tecnología.