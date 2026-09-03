Brasil analiza respuestas tras la suspensión de importaciones de la UE por preocupaciones sanitarias

SAO PAULO — Las autoridades brasileñas, junto con exportadores de carne, aves, huevos y otros productos de origen animal, se encuentran en alerta tras la suspensión de importaciones impuesta por la Unión Europea (UE). Esta decisión se activó luego de que venciera un plazo para garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias relacionadas con el uso de antibióticos y otros fármacos en la ganadería.

El Ministerio de Agricultura, bajo la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, expresó que considerará la implementación de medidas recíprocas si no se logra una solución adecuada. "Estamos indignados por la falta de diálogo previo a esta decisión", indicó el ministerio en un comunicado, enfatizando que la suspensión "no refleja la solidez de la asociación estratégica entre Brasil y la UE".

La suspensión, anunciada el martes y en vigor desde el jueves, tiene un impacto significativo en el comercio, dado que Brasil es el mayor exportador mundial de carne de res. En 2025, el país envió aproximadamente 108.000 toneladas de carne a la UE, generando ingresos cercanos a los 1.000 millones de dólares.

En mayo, la UE ya había decidido excluir a Brasil de su lista de países autorizados para exportar ciertos productos de origen animal, argumentando que no se habían proporcionado garantías suficientes sobre el cumplimiento de sus estándares sanitarios. La Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) calificó la medida como preocupante y señaló que no refleja la calidad de las exportaciones brasileñas, que llegan a 170 países.

La carne de res brasileña, aunque seguirá siendo vendida en otros mercados, no tiene un sustituto inmediato para el mercado europeo, ya que este demanda productos y cortes específicos. "El acceso a la UE es crucial para nuestras exportaciones", manifestó la ABIEC.

El miércoles, la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil envió un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que argumentó que la suspensión anula los beneficios comerciales que Brasil legítimamente esperaba. Afirmaron que la UE no consideró la rigurosidad del sistema de inspección sanitaria de Brasil y que esta situación debe corregirse para restablecer el equilibrio comercial.

En su declaración, el Ministerio de Agricultura subrayó que Brasil "se reserva el derecho de recurrir a los instrumentos apropiados para garantizar condiciones comerciales equilibradas, incluidas las medidas de reciprocidad previstas en el marco jurídico nacional y los mecanismos del acuerdo Mercosur-Unión Europea".

La UE no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre esta situación. La portavoz de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, mencionó que una nueva lista de países que cumplen con las normativas de la UE sobre antimicrobianos se publicará el 3 de septiembre, lo que provocó la suspensión.

Las importaciones de carne han sido un punto de controversia en la oposición europea al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, que incluye a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Brasil es el único país del Mercosur afectado por esta suspensión.

El economista Robson Goncalves, de la Fundación Getulio Vargas, anticipa que la UE tomará más medidas contra Brasil hasta que el acuerdo de libre comercio entre ambas partes se implemente por completo. "Estas son las últimas acciones para proteger el sector agroindustrial europeo de la competencia del Mercosur", afirmó Goncalves.