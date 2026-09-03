La Legislatura de Buenos Aires rinde homenaje a Carmen Argibay y José Luis Cabezas

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves dos leyes que modifican la nomenclatura de espacios públicos en la ciudad, destacando la creación del Paseo Carmen María Argibay en Plaza Lavalle y el cambio de nombre de una calle en Barracas a José Luis Cabezas.

La propuesta para el Paseo Argibay fue respaldada por 54 votos a favor, mientras que la segunda iniciativa recibió 47 votos positivos y 14 abstenciones. El proyecto del expediente 1405-D-26 establece que el Paseo Carmen María Argibay se ubicará sobre la calle Libertad, entre Tucumán y Lavalle, en el barrio de San Nicolás.

Además, la normativa contempla la instalación de un busto y una escultura en homenaje a Argibay, quien falleció en 2024 y fue la primera mujer en formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el regreso de la democracia. El gobierno de la ciudad se encargará de realizar las obras necesarias en el espacio público y de colocar las placas conmemorativas correspondientes.

UNA CALLE DE BARRACAS LLEVARÁ EL NOMBRE DE CABEZAS

En la misma sesión, se aprobó el cambio de nombre de la calle California en Barracas, que ahora se denominará José Luis Cabezas, en honor al fotógrafo asesinado en enero de 1997. Esta iniciativa corresponde al expediente 1404-D-26, el cual había sido aprobado en primera instancia durante el primer semestre del año y luego sometido a la participación ciudadana antes de su sanción definitiva.

El cambio de nomenclatura fue respaldado por 47 votos afirmativos y 14 abstenciones. Los legisladores del bloque La Libertad Avanza (LLA) se abstuvieron, argumentando que la calle California es una de las más históricas y significativas de Barracas, y que su nombre original tiene un valor importante para la identidad del barrio.

Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997, tras haber tomado una fotografía del empresario Alfredo Yabrán. Su muerte generó una fuerte movilización social y periodística, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente en relación a la libertad de prensa.