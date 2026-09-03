Por asambleas de UTA, se prevé un viernes complicado para miles de pasajeros en la ciudad de Córdoba

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevará a cabo este viernes asambleas informativas en Córdoba, por lo que se prevé un viernes complicado para miles de pasajeros.

El anuncio fue adelantado a Cadena 3 por el vocero del gremio, Adrián Lentini, quien aseguró que las asambleas se darán "desde temprano hasta media mañana", pero aseguró que los primeros servicios del día "van a salir".

Lentini explicó que la decisión "se debe a la discusión salarial que se lleva adelante, que se está llevando adelante para todo el interior del país".

El sindicato rechaza la oferta de los empresarios, que consiste en un aumento del 2% mensual, argumentando que no convence. Originalmente, los trabajadores solicitaron un incremento del 6% para julio, 2% para agosto y otro 2% para septiembre, además de un monto no remunerativo que aún se discute.

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Lentini señaló que estas negociaciones se llevan a cabo "hace más de dos meses y medio" y destacó la importancia de las asambleas para informar a los compañeros sobre la situación actual.

La paritaria nacional juega un papel crucial en este proceso, ya que "la modalidad que tiene UTA nacional es de cerrar el acuerdo primeramente para el AMBA". Una vez cerrado, se traslada a todas las jurisdicciones del país, lo que genera diferencias en la situación de los trabajadores del interior en comparación con Buenos Aires.

Sobre la situación en Córdoba, Lentini mencionó que "FETAP está ofreciendo un 2% para agosto y un 2% para septiembre, lo cual ha sido rechazado de plano por el sindicato y por los trabajadores". Se espera una nueva audiencia el próximo martes 8 para continuar con las negociaciones.

El delegado también destacó el impacto de la eliminación de subsidios por parte del Gobierno Nacional en el transporte del interior, afirmando que "fue como una bomba que cada jurisdicción se la arregle". Esta situación complica aún más las negociaciones salariales y el transporte en Córdoba.

Finalmente, Lentini aclaró que "desde mañana temprano los servicios van a andar y van a salir como corresponde" y que las asambleas serán de carácter informativo, sin afectar los primeros servicios.

Entrevista de "Informados, al regreso".