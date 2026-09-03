“Amamos Argentina” cumplió seis meses y lo celebró con un programa especial en el Cabildo

FOTO: Chema Forte y su equipo, entrevistando a Silvia Lallana en el Cabildo.

FOTO: Chema Forte y su equipo, junto a "La Bicho" y Silvia Lallana en el Cabildo.

"Amamos Argentina" está de fiesta. El programa de Cadena 3 celebró este jueves a la tarde sus primeros seis meses al aire con una emisión muy especial desde el Cabildo de Córdoba, el mismo lugar donde comenzó esta historia.

En esta oportunidad, la convocatoria fue abierta a todos los oyentes que quisieran acercarse para compartir junto al equipo una jornada cargada de música, humor, invitados y momentos especiales.

Entre las figuras que participaron, estuvo Carla Dogliani, “La Bicho”, quien compartió todo su humor. También fue parte de la celebración la cantante cordobesa Silvia Lallana, que regresó al espacio para regalarle al público su voz y sus canciones.

La presencia de la artista también saldó una deuda pendiente del equipo de "Amamos Argentina", ya que había participado en aquel primer programa realizado en el Cabildo. “Aquel primer programa fue de aluvión, nos sobrepasó”, reconocieron desde el ciclo al recordar aquella jornada inaugural.

Seis meses después, el equipo decidió regresar al lugar donde todo comenzó para celebrar junto a los oyentes y reencontrarse con quienes acompañaron el crecimiento del programa.

Silvia Lallana y un homenaje a Mercedes Sosa

Durante el encuentro, también hubo espacio para anticipar uno de los grandes proyectos que prepara Silvia Lallana: un homenaje a Mercedes Sosa en el Teatro del Libertador General San Martín.

“Va a ser una cosa inolvidable, verdaderamente, este homenaje que se viene a Mercedes Sosa en el teatro, en el mayor coliseo nuestro en Córdoba”, adelantó la cantante.

Lallana contó que se encuentra trabajando intensamente en la preparación del espectáculo y adelantó que tendrá a Teresa Parodi como invitada especial y a otras ocho cantantes mujeres. Además, prometió una presencia "sorpresa".

La propuesta busca convertirse en una fiesta para celebrar la obra y el legado de una de las voces fundamentales de la música argentina.

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El programa especial fue una oportunidad para que el público pudiera acompañar en vivo a los integrantes de "Amamos Argentina" y compartir una jornada especial en el corazón de Córdoba.

Quienes no se acercaron al Cabildo también pudieron seguir el programa a través de Cadena 3.