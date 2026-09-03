Biocombustibles: el Senado avanza con una ley que impacta de lleno en Santa Fe

La Libertad Avanza y bloques aliados del Senado firmaron este jueves un dictamen sobre biocombustibles, que establece nuevos aumentos de los cortes en bioetanol y biodiesel y prolongó el plazo hasta el 2036 para que las pymes puedan reconvertirse.

El despacho consensuado entre el oficialismo y las bancadas dialoguistas establece que se eleva en un año el corte del 12 al 15% en el caso del bioetanol, y del 7,5 al 10% en el caso del biodiesel, y límites en los cupos que pueda tener cada empresa para evitar los monopolios.

El avance de esta iniciativa es una señal a los gobiernos dialoguistas de Tucumán, Salta y Jujuy ya que el bioetanol es una mezcla de naftas con aceite de caña de azúcar y maíz, mientras que el biodiesel se produce entre naftas y aceite de soja, y las principales empresas están en Santa Fé.

Además, se incorporó un límite para evitar la concentración del mercado, por el cual ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen correspondiente.

El texto consensuado entre libertarios y dialoguistas no es aceptado por las pymes de biodiesel ya que querían mantener el 7,5% del mercado y en la ley ya se establecía una reducción de ese porcentaje hasta su eliminación en el 2036.

El dictamen de mayoría fue realizado en base al proyecto de la jefa de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y tuvo el respaldo de los legisladores de la LLA y de los aliados Royon, del radical Flavio Fama, Beatriz Ávila (Independencia); de Provincias Unidas Alejandra Vigo y Carlos Espínola, Carolina Moises de Convicción Federal, aunque la legisladora cordobesa lo hizo con disidencia parcial.

En tanto, el senador peronista Fernando Salino anticipó que presentará un dictamen de minoría ya que argumentó que no se contempla el reclamo de las pymes de biodiesel.

Biodiésel

De acuerdo al proyecto se determina que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional deberá contener un porcentaje de mezcla mínimo obligatorio, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final comercializado, del 7,5% de biodiesel.

A partir de los 12 meses de la sanción de la ley, el porcentaje de mezcla mínimo obligatorio, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final comercializado, será del 10% de biodiesel.

Habrá dos segmentos, una de compañías integradas - puede participar en la cadena productiva - y las no integradas, que tendrán un cupo del 6,5% de la totalidad del mercado.

Ese porcentaje de las empresas no integradas se reducirá al 5,5% en el 2029, 5% en el 2030, y un 3% en el 2031 y desde el 2032 el 7% se podrá comercializar entre todas las firmas.

También permite que la autoridad de aplicación sólo podrá modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada el referido porcentaje obligatorio, en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones comprobadas de escasez que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad.

Además fija que quedará exceptuado de la mezcla obligatoria con biodiesel el gasoil o diésel oil comercializado para ser utilizado en embarcaciones fluviales y marítimas, minería, combustibles de primer llenado, gasoil antártico, formulación de lodos de perforación en yacimientos, centrales eléctricas y zonas frías patagónicas; así como otras excepciones que mediante acto fundado determine la autoridad de aplicación.

Sobre este punto, el senador Agustín Coto (LLA) reclamó incorporar que se entiende por zonas frías patagónicas, y se aplique la norma IRAM, debido a que el combustible cortado no funciona en zonas con temperaturas tan bajas, y eso fue aceptado por el resto de los senadores.

Bioetanol

En el caso del bioetanol se mantendrá por un año el corte del 12% y luego se subirá hasta el 15%.

Durante el período de vigencia de la ley, se mantendrán los porcentajes de corte respetando su materia prima de origen en un 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y en un 6% para el producido a partir de maíz.