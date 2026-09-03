Córdoba se prepara para recibir a León XIV: ya son 4.340 los peregrinos que solicitaron alojamiento

FOTO: Córdoba se prepara para recibir a León XIV: ya son 4.340 los peregrinos que buscan alojamiento

La Iglesia de Córdoba avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV y ya cuenta con una cifra concreta sobre la cantidad de peregrinos que llegarán a la provincia.

Según confirmó en diálogo con Cadena 3 el padre Martín Bastos, responsable de la organización, 4.340 personas de distintos puntos del país ya se registraron para solicitar alojamiento gratuito.

El registro se realiza a través de la página oficial del Arzobispado de Córdoba y está destinado a aquellos peregrinos que viajarán a la provincia para participar de las actividades previstas durante la visita del Sumo Pontífice y que no cuentan con un lugar donde hospedarse.

Los datos aportados por cada visitante permitirán organizar el alojamiento y establecer el contacto con las distintas delegaciones. Desde la Iglesia explicaron que ya existen grupos numerosos que comenzaron a registrarse, provenientes de diferentes provincias argentinas.

“Hay grupos que vienen de a 100, 120, 40, 80. Ya tenemos de todos lados del país, están anotándose”, explicó Bastos.

Entre los inscriptos hay peregrinos de localidades cercanas, como San Luis, pero también de lugares mucho más alejados, como Tartagal. Esa diversidad implica un desafío adicional para la organización, debido a las diferentes distancias y tiempos de viaje.

“Hay algunos que vienen de acá cerquita, de San Luis, pero hay otros que vienen de muy lejos, Tartagal y otros lugares. Y entonces no es lo mismo lo que van a tardar y el tiempo en el que van a llegar”, señaló el sacerdote.

Alojamiento gratuito y con bolsa de dormir

Los peregrinos que sean derivados a los espacios disponibles no deberán pagar por el alojamiento. La organización contempla, en principio, la utilización de colegios católicos, mientras se analiza la posibilidad de sumar establecimientos públicos.

Quienes sean alojados deberán llevar sus propios elementos, especialmente bolsa de dormir y otros artículos personales necesarios para la estadía.

A partir de este viernes, la Iglesia comenzará a comunicarse directamente con las distintas delegaciones para coordinar su llegada y definir las necesidades de cada grupo.

“Nos vamos a empezar a comunicar con cada una de las delegaciones que vienen”, adelantó Bastos.

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Buscan más de 10.000 voluntarios

El operativo también contempla una importante convocatoria de voluntarios. La Iglesia de Córdoba busca reunir a más de 10.000 personas mayores de 18 años que puedan colaborar con las diferentes tareas vinculadas con la llegada y permanencia del Papa en la provincia.

El voluntariado tendrá un papel central en la logística del acontecimiento, desde la recepción y orientación de los peregrinos hasta otras tareas organizativas que serán necesarias durante las jornadas de la visita.

La convocatoria y los formularios de inscripción se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del Arzobispado de Córdoba.

Con 4.340 peregrinos ya registrados para alojamiento, una convocatoria que apunta a superar los 10.000 voluntarios y delegaciones que continúan sumándose desde distintos puntos del país, Córdoba comienza a prepararse para un acontecimiento que movilizará a miles de personas en torno a la visita de León XIV.

https://www.arzobispadocba.org.ar/cordoba-se-prepara-para-recibir-a-los-peregrinos-que-llegaran-para-la-visita-del-papa-leon-xiv/

Informe de Gonzalo Carrasquera