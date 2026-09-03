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Agustín Módica, goleador del campeonato, está en duda para el duelo ante Boca por lesión

El delantero de Gimnasia de Mendoza marcó ocho goles en siete partidos.

03/09/2026 | 20:49Redacción Cadena 3

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Agustín Módica festeja uno de sus goles ante Talleres.

FOTO: Agustín Módica festeja uno de sus goles ante Talleres.

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El delantero Agustín Módica, quien brilla en Gimnasia de Mendoza como el máximo artillero del torneo con ocho goles, sufrió una lesión que lo tiene en duda para el partido contra Boca Juniors.

E atacante presenta una dolencia muscular que le impediría ser parte del enfrentamiento ante el "Xeneize".

El encuentro, programado para este sábado 5 de septiembre a las 16:30, será histórico, ya que marcará la primera visita de Boca al estadio Víctor Legrotaglie. Por esta razón, la dirigencia del club local ha tomado medidas especiales, incluyendo la instalación de una tribuna desmontable para permitir el ingreso de 1.000 hinchas adicionales.

La ausencia de Módica representaría un duro golpe para el equipo, que no podrá contar con su figura destacada durante el partido contra Boca este sábado.

Aún no se ha emitido un parte médico oficial que aclare la ubicación y gravedad de la lesión, pero su participación en el encuentro ya ha sido descartada. El entrenador Darío Franco tiene programado un último entrenamiento de baja intensidad el viernes 4 de septiembre para definir un reemplazo.

Entre las opciones que tiene el director técnico se encuentran dos delanteros: Santiago Rodríguez, de 29 años, quien llegó a préstamo desde Argentinos Juniors y ha anotado un gol con el club mendocino, y Valentino Simoni, prestado desde Boca y con menos minutos en la cancha.

Sin su principal referencia de ataque, el juego de Gimnasia dependería más que nunca del extremo Facundo Lencioni, quien ha demostrado una gran conexión con Módica y fue autor de dos goles en el partido contra Independiente el fin de semana pasado.

Lectura rápida

¿Quién es Agustín Módica?
Es el delantero de Gimnasia de Mendoza y el máximo goleador del torneo con ocho goles.

¿Qué le ocurrió a Módica?
Sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera del partido contra Boca.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se disputará el sábado 5 de septiembre a las 16:30.

¿Dónde se jugará el encuentro?
En el estadio Víctor Legrotaglie, donde Boca visitará por primera vez.

¿Quiénes son los posibles reemplazos?
Las opciones son Santiago Rodríguez y Valentino Simoni.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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