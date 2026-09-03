Tesla busca compradores para sus flotas de Cybercab y expande su red de robotaxis

Tesla publicó un formulario el jueves para empresas interesadas en comprar flotas de Cybercab o proporcionar infraestructura para su red, lo que representa una señal más de que las aspiraciones de la compañía para su vehículo autónomo dorado van más allá de ser solo un operador de robotaxis.

El formulario de interés por robotaxis, lanzado antes del evento Cybercab de la compañía en Austin, no es una prueba definitiva de que Tesla venderá sus vehículos autónomos a operadores externos. Sin embargo, sí indica hacia dónde se dirigen los planes a largo plazo de la empresa. Tesla busca escalar y no parece querer hacerlo sola.

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha hablado frecuentemente, y durante años, sobre construir una flota masiva de robotaxis de bajo costo. Pero en los primeros días, esos sueños se centraron en vehículos de propiedad personal de Tesla. Desde 2016, Musk habló públicamente sobre un futuro en el que los propietarios de Tesla, equipados con software de conducción autónoma, podrían ganar dinero alquilando sus vehículos. Mantuvo esa idea de red de Tesla durante años, señalando en el Día de la Autonomía de 2019 que permitiría a los propietarios agregar sus vehículos autónomos a su aplicación de transporte compartido, similar a cómo funciona el modelo de negocio de Uber.

"Me siento muy seguro al predecir que habrá robotaxis autónomos de Tesla el próximo año, aunque no en todas las jurisdicciones porque no tendremos aprobación regulatoria en todas partes", dijo Musk en 2020.

Sin embargo, esa visión nunca se materializó. En cambio, la compañía se centró en probar y ahora operar su propia flota de robotaxis, primero con vehículos Model Y y ahora con el Cybercab diseñado específicamente para ello.

Hasta ahora, Tesla parecía comprometida a mantener su negocio de robotaxis interno. El formulario de interés, que dice "ayuda a construir nuestra red de robotaxis", sugiere que la compañía ve promesas y beneficios en ampliar el círculo para incluir a empresas externas.

Sin embargo, no está definido cómo podría lucir eso. La compañía pide a las partes interesadas que elijan una de varias opciones posibles, que incluyen la compra de flotas de Cybercab, hubs de movilidad e infraestructura, colaboración en eventos y "otros".

Un número creciente de empresas está ingresando al negocio de gestión de flotas de robotaxis. Por ejemplo, Moove, una startup fintech africana que inicialmente se centró en la financiación de vehículos para conductores de transporte, está ampliando un negocio de gestión de flotas autónomas. La startup, que recaudó 250 millones de dólares el mes pasado a una valoración de 2.1 mil millones de dólares, es el operador de flota de Waymo en Phoenix, Miami y Las Vegas, y en el futuro, en Londres. La compañía no posee los vehículos de Waymo, pero su CEO dijo a TechCrunch que planea hacerlo.

Otras compañías de gestión de flotas autónomas, con las que Uber ha asociado en su intento de poseer una parte del mercado de robotaxis, incluyen Avomo y New Horizon, así como gigantes de alquiler de coches más tradicionales como Avis y Hertz.

La invitación de Tesla a los operadores de flotas podría alentar a más pequeños actores a abrir sus negocios, ayudando a la compañía a saturar los mercados más rápido.