Rosario prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en el transporte público

El Concejo Municipal de Rosario aprobó una modificación al Código de Publicidad de la ciudad que prohíbe la difusión de publicidad vinculada con juegos de azar y apuestas en el transporte público y otros espacios de exposición pública.

La medida se incorpora a través del nuevo artículo 24 bis de la Ordenanza N° 8.324/2008 y alcanza a casinos, bingos, salas de juego y otros establecimientos dedicados a la explotación de juegos de azar, así como a plataformas, sitios web y aplicaciones de apuestas online, apuestas deportivas y juegos de azar a distancia.

La prohibición también comprende la publicidad de marcas, sponsors o auspiciantes cuya actividad principal sea el juego o las apuestas cuando el objetivo sea asociar esas empresas con instituciones deportivas, culturales, sociales o educativas de la ciudad.

El alcance de la medida no se limita al transporte público. La normativa también contempla la publicidad en la vía pública, espacios privados con acceso o vista al público, mobiliario urbano, pantallas, proyecciones y cualquier otro soporte incluido en el Código de Publicidad.

La ordenanza establece una excepción para los juegos de azar organizados por instituciones sin fines de lucro que estén debidamente acreditadas ante el organismo provincial competente y cuyos ingresos sean destinados exclusivamente a fines sociales, benéficos o comunitarios.

En estos casos, la publicidad deberá limitarse a informar sobre la actividad, su fecha, lugar y finalidad, sin incentivar las apuestas, utilizar mensajes de urgencia, prometer premios ni recurrir a testimonios de terceros.

De esta manera, la nueva disposición busca limitar la exposición a la publicidad de apuestas y juegos de azar en espacios de uso cotidiano, con especial impacto sobre el transporte público y otros ámbitos de amplia circulación en la ciudad.