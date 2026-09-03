Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 3 de septiembre.
El sorteo número 13023 de la Quiniela Turista se realizó el jueves 3 de septiembre a las 22:15, destacando el número 8507 en la primera posición. Conocé todos los resultados y detalles de este popular juego de azar.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13023 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 3 de septiembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 8507, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).
1° 8507
2° 3375
3° 1949
4° 8325
5° 4719
6° 1252
7° 1145
8° 8650
9° 7817
10° 1153
11° 7494
12° 8801
13° 0297
14° 2179
15° 5654
16° 5661
17° 6725
18° 7862
19° 6904
20° 8984
Este sorteo es uno de los más esperados por los apostadores, quienes buscan la suerte en cada número. La Quiniela Turista ofrece la posibilidad de ganar importantes premios, lo que la convierte en una opción popular entre los jugadores. La interpretación de los números también juega un papel fundamental en la cultura de los juegos de azar en Argentina.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13023 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 3 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8507.
¿Qué significa el número 8507?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.