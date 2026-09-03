Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 3 de septiembre.

El número de sorteo 13023 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 3 de septiembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 8507, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).

1° 8507

2° 3375

3° 1949

4° 8325

5° 4719

6° 1252

7° 1145

8° 8650

9° 7817

10° 1153

11° 7494

12° 8801

13° 0297

14° 2179

15° 5654

16° 5661

17° 6725

18° 7862

19° 6904

20° 8984

Este sorteo es uno de los más esperados por los apostadores, quienes buscan la suerte en cada número. La Quiniela Turista ofrece la posibilidad de ganar importantes premios, lo que la convierte en una opción popular entre los jugadores. La interpretación de los números también juega un papel fundamental en la cultura de los juegos de azar en Argentina.