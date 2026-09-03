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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 3 de septiembre

Las principales cotizaciones del dólar en Argentina muestran variaciones significativas. El dólar oficial está a $1.530 para la venta, mientras que el blue se encuentra a $1.545. Conoce los detalles y qué las influye.

03/09/2026 | 16:01Redacción Cadena 3

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Este jueves 3 de septiembre en Argentina, el tipo de cambio del dólar presenta cifras que impactan en la economía cotidiana de los argentinos. La cotización oficial del dólar se encuentra en $1.530 para la venta, un incremento que genera inquietud entre los consumidores y comerciantes. La compra en el mercado oficial se sitúa en $1.480.

Por otro lado, el dólar blue, una referencia no oficial, muestra un valor de $1.545 al momento de su venta, marcando una diferencia de $15 respecto al oficial. Para la compra, el modelo blue se encuentra en $1.525 en las cuevas y mercados informales. Esto refleja las tensiones en el mercado cambiario y las expectativas de devaluación que tanto impactan en la planificación financiera de los argentinos.

Además de estas cotizaciones, otros tipos de cambio también están en juego. El dólar mayorista se ubica en $1.508 para la venta, y $1.499 para la compra, utilizado principalmente por importadores y grandes empresas. Otro tipo importante es el dólar Contado con Liquidación (CCL) que ha ido en aumento, cotizando hoy a $1.587.8 para la venta, lo que es un claro indicativo de la presión sobre la moneda local.

El dólar cripto, otra referencia que se ha vuelto clave por la creciente digitalización de las finanzas, está a $1.585.49 en su venta y $1.583.3 al momento de la compra. Este tipo de cambio se define por la demanda en plataformas de criptomonedas y puede ofrecer alternativas para quienes buscan resguardar sus ahorros de la inflación.

Finalmente, aquellos que planean usar tarjetas de crédito y débito en el exterior deben tener en cuenta que el tipo de cambio para este método se ubica en $1.989 para la venta, lo cual incluye el impuesto PAIS y percepciones a cuenta de Ganancias.

Esta variabilidad en el tipo de cambio tiene un impacto directo en la planificación financiera de los hogares argentinos. Los cambios en el mercado cambiario son influenciados por múltiples factores, incluyendo decisiones del Banco Central, stock de reservas, y las expectativas de los consumidores frente a posibles medidas económicas. La percepción de inestabilidad y el fenómeno inflacionario generan movimientos en la demanda de dólares, tanto en su forma oficial como en el paralelo.

Lectura rápida

¿Qué es el dólar blue?
Es el tipo de cambio no oficial que se utiliza en el mercado paralelo, a menudo más alto que el oficial.

¿Cuánto está el dólar oficial hoy?
La venta del dólar oficial se encuentra a $1.530.

¿Cuál es la cotización del dólar blue?
El dólar blue cotiza a $1.545 para la venta.

¿Qué es el dólar CCL?
Es el tipo de cambio que permite comprar dólares y sacarlos del país, cotizando hoy a $1.587.8.

¿Cómo impactan estas cotizaciones en el consumidor?
Las variaciones en el tipo de cambio afectan el costo de bienes importados y la planificación de compras en el exterior.

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