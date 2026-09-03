Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 3 de septiembre.
El sorteo número 18880 de la quiniela matutina se realizó hoy jueves 3 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 8019, correspondiente a "A primera (Pescado)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18880 de la quiniela matutina se llevó a cabo hoy jueves 3 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 8019, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8019
2° 0323
3° 9021
4° 6463
5° 8397
6° 5588
7° 0062
8° 7703
9° 4581
10° 3447
11° 8257
12° 1020
13° 5508
14° 6567
15° 0975
16° 5252
17° 3911
18° 8693
19° 7300
20° 2400
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18880 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 3 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8019.
¿Qué significa el número 8019?
Se interpreta como "A primera (Pescado)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.