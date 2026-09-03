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Dollywood presenta nuevas atracciones y una cascada en homenaje a Dolly Parton

El parque temático Dollywood, en Tennessee, incorporará nuevas atracciones y señalizaciones para recordar a Dolly Parton, quien falleció a los 80 años, incluyendo una cascada y un nuevo personaje.

03/09/2026 | 15:15Redacción Cadena 3

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Dollywood añadirá novedades, incluida una cascada, para honrar a Dolly Parton

FOTO: Dollywood añadirá novedades, incluida una cascada, para honrar a Dolly Parton

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SEVIERVILLE, Tennessee, EE.UU. — El parque temático de Dolly Parton en el este de Tennessee está listo para introducir una serie de nuevas atracciones en homenaje a la "soñadora en jefe", quien falleció a los 80 años. Las novedades buscan celebrar la vida y legado de la artista.

La localidad de Sevierville, situada en las estribaciones de las Montañas Humeantes, también implementará señalizaciones a lo largo de la ciudad, que permitirán a los visitantes realizar un recorrido autoguiado por los lugares significativos en la vida de la cantante, actriz y filántropa. Parton creció en la zona rural del condado de Sevier y logró convertir el parque temático en la principal fuente de empleo del área y un destacado destino turístico.

En una conferencia de prensa realizada el miércoles, funcionarios del parque compartieron los planes de incorporar un nuevo personaje denominado el Creador de Sueños, inspirado en la Imagination Library, la iniciativa de Dolly Parton que ofrece libros gratuitos a niños. Además, se añadirá una cascada y vitrales a una capilla dentro del parque, reflejando su profunda fe.

Los visitantes también podrán disfrutar de quioscos donde compartirán sus opiniones sobre Parton. Asimismo, se anunciarán nuevas incorporaciones a The Dolly Parton Experience, una sección compuesta por varios edificios que exhiben aspectos de su vida y carrera.

Lectura rápida

¿Qué novedades se introducirán en Dollywood?
Se agregarán nuevas atracciones, como una cascada y un nuevo personaje, el Creador de Sueños.

¿Por qué se están realizando estos cambios?
Se busca honrar la vida y legado de Dolly Parton, quien falleció recientemente.

¿Dónde se localiza Dollywood?
El parque se encuentra en Sevierville, Tennessee, en las estribaciones de las Montañas Humeantes.

¿Qué iniciativa inspiró al nuevo personaje en el parque?
El personaje Creador de Sueños está inspirado en la Imagination Library, un programa de libros gratuitos para niños.

¿Qué más se planea en la ciudad de Sevierville?
Se instalarán señalizaciones para un recorrido autoguiado por lugares importantes en la vida de Dolly Parton.

[Fuente: AP]

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