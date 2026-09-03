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Duelo argentino: Etcheverry y Navone ganaron y se enfrentarán en la tercera ronda del US Open

Los bonaerenses ganaron ante el británico Jacob Fearnley y el italiano Matteo Berrettini, respectivamente, y se verán las caras en la próxima ronda del Grand Slam.

03/09/2026 | 13:13Redacción Cadena 3

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El tenis argentino se aseguró un lugar en los octavos del US Open.

FOTO: El tenis argentino se aseguró un lugar en los octavos del US Open.

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Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Tomás Etcheverry y Mariano Navone se enfrentarán en la próxima fase del US Open 2026, luego de haber superado al británico Jacob Fearnley y al italiano Matteo Berrettini, respectivamente.

Etcheverry, con esfuerzo, logró imponerse ante Fearnley en un partido que se extendió a cuatro sets. Desde el comienzo, el argentino marcó el ritmo del encuentro con un servicio sólido y aprovechó los errores de su oponente, quien acumuló un total de 11 dobles faltas. Esto le permitió a Etcheverry llevarse las dos primeras mangas con un claro 6-3.

En el tercer set, el jugador platense tuvo que resguardarse para recuperar energías, ya que Fearnley reaccionó con devoluciones clave y logró conectar 10 saques directos que Etcheverry no pudo devolver. Así, el británico descontó con un 6-3.

Para la cuarta y última manga, Etcheverry, renovado y con mayor agresividad en sus tiros, logró un quiebre decisivo que le permitió mantener la ventaja y cerrar el partido con el mismo resultado de los sets anteriores, tras tres horas y 18 minutos de juego.

Con esta victoria, Tomás igualó su mejor marca en la cancha de cemento de Flushing Meadows–Corona Park, alcanzando la misma fase que en el Abierto de Australia a principios de este año.

Lectura rápida

¿Quiénes se enfrentarán en la tercera ronda?
Tomás Etcheverry y Mariano Navone serán los rivales en la próxima fase del torneo.

¿A quiénes vencieron en sus partidos?
Etcheverry ganó al británico Jacob Fearnley y Navone al italiano Matteo Berrettini.

¿Cómo fue el partido de Etcheverry?
Etcheverry se impuso en cuatro sets, con un marcador de 6-3 en las dos primeras mangas.

¿Cuánto duró el partido de Etcheverry?
El encuentro se extendió por tres horas y 18 minutos.

¿Qué marca logró Etcheverry con esta victoria?
Etcheverry igualó su mejor registro en Flushing Meadows, alcanzando la misma fase que en el Abierto de Australia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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