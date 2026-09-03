Hoy se ponen a la venta las entradas para el clásico entre Central y Newell''s
El encuentro se disputará el domingo 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Desde las 13 de este jueves, los socios podrán gestionar populares y plateas.
03/09/2026 | 12:17Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Estadio Gigante de Arroyito.
De cara al clásico rosarino ante Newell''s, Rosario Central habilitará este jueves 3 de septiembre, desde las 13, la reserva de populares y pondrá a la venta un remanente de plateas Cordiviola para socios y socias, a un valor de $100.000. Todas las gestiones deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma Deportick.
Para acceder a las localidades será necesario tener la cuota de agosto al día. El plazo para regularizar la situación o realizar cualquier gestión con la credencial será hasta este jueves a las 10. Cada usuario podrá obtener hasta tres entradas, consignando el DNI de cada asistente. El trámite se realiza de a una localidad y, una vez completado, se puede volver a ingresar al evento para gestionar las siguientes. Si un grupo familiar supera las tres personas, deberá utilizar otro usuario.
Además, todos los socios y socias desde los 6 años inclusive deberán reservar una popular o adquirir una platea. Los menores de 6 años podrán ingresar únicamente con su carnet. Tanto la reserva como la compra, una vez finalizadas, no podrán modificarse ni anularse.
Lectura rápida
¿Qué se habilitará Rosario Central?
La reserva de populares y la venta de plateas Cordiviola.
¿Quiénes pueden acceder a las localidades?
Los socios y socias de Rosario Central con la cuota de agosto al día.
¿Cuándo se habilita la reserva?
Este jueves 3 de septiembre, desde las 13.
¿Dónde se realizan las gestiones?
Exclusivamente a través de la plataforma Deportick.
¿Cuántas entradas puede obtener cada usuario?
Hasta tres entradas, consignando el DNI de cada asistente.