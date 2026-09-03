Hoy se ponen a la venta las entradas para el clásico entre Central y Newell''s

De cara al clásico rosarino ante Newell''s, Rosario Central habilitará este jueves 3 de septiembre, desde las 13, la reserva de populares y pondrá a la venta un remanente de plateas Cordiviola para socios y socias, a un valor de $100.000. Todas las gestiones deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma Deportick.

Para acceder a las localidades será necesario tener la cuota de agosto al día. El plazo para regularizar la situación o realizar cualquier gestión con la credencial será hasta este jueves a las 10. Cada usuario podrá obtener hasta tres entradas, consignando el DNI de cada asistente. El trámite se realiza de a una localidad y, una vez completado, se puede volver a ingresar al evento para gestionar las siguientes. Si un grupo familiar supera las tres personas, deberá utilizar otro usuario.

Además, todos los socios y socias desde los 6 años inclusive deberán reservar una popular o adquirir una platea. Los menores de 6 años podrán ingresar únicamente con su carnet. Tanto la reserva como la compra, una vez finalizadas, no podrán modificarse ni anularse.