Boca enfrenta un dilema con Paredes: ¿podrá jugar ante San Pablo en la Sudamericana?

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- La preocupación se apoderó de Boca tras la salida del campo de juego de su mediocampista y figura, Leandro Paredes, quien pidió el cambio durante el partido ante Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina.

Paredes, capitán del equipo, sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo a los 42 minutos del segundo tiempo, lo que obligó a su reemplazo por Alan Velasco.

A pesar de la alarma que generó esta situación, el director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, intentó calmar los ánimos al afirmar que lo de Paredes "no es nada grave". En sus declaraciones, detalló: "Hubo un aviso y se siente. Llevamos muchísimos partidos y hay chicos que no tuvieron recambio y siguen jugando".

El mediocampista, que ha tenido un calendario apretado desde la final del Mundial, no parece estar en riesgo de perderse la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante el San Pablo de Brasil.

El primer partido de esta serie se disputará en tan solo cinco días, el martes 8 de septiembre a las 21:30 en La Bombonera, mientras que el partido de vuelta se llevará a cabo una semana después en el Estadio Morumbí.

No obstante, Arruabarrena está considerando darle descanso a Paredes este fin de semana, cuando Boca visite a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En la competición nacional, Boca ocupa actualmente el octavo lugar en la Zona A con solo 10 puntos, lo que le deja poco margen de error, ya que un tropiezo podría complicar sus posibilidades de clasificación a los playoffs.