Tragedia en el Atlántico: naufragio de migrantes cerca de Islas Canarias deja al menos 5 muertos

BARCELONA — Al menos cinco personas han perdido la vida y se teme que decenas más hayan fallecido tras el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes de África occidental en el océano Atlántico. En total, 44 personas fueron rescatadas y llevadas a salvo a las Islas Canarias.

El Servicio Marítimo de Rescate de España reportó el jueves que uno de sus aviones avistó una embarcación "precaria" a la deriva, situada a unos 120 kilómetros (74 millas) al sur de la isla de Gran Canaria, el miércoles por la tarde.

De los 44 rescatados, tres sobrevivientes fueron evacuados de inmediato en helicóptero a un hospital en la isla, mientras que los 41 migrantes restantes fueron recuperados por mar y desembarcaron en el puerto de Arguineguín a primera hora del jueves, donde recibieron atención de la Cruz Roja. Todos los rescatados eran hombres, incluidos algunos menores de edad, provenientes de Mali o Senegal, según indicó José Antonio Rodríguez Verona, portavoz de la Cruz Roja en Canarias.

En una entrevista telefónica con The Associated Press, Rodríguez Verona describió a los sobrevivientes como desorientados y deshidratados, con algunos que se desplomaron o vomitaron al llegar a tierra. Aunque la obtención de información precisa fue complicada debido a su delicada condición, los migrantes informaron que partieron de Gambia y quedaron varados en el mar durante "muchos, muchos días", estimando que habían estado a la deriva durante casi un mes. La falta de provisiones los llevó a enfermar tras beber agua de mar.

Los sobrevivientes también revelaron a la Cruz Roja que en la embarcación originalmente viajaban más de 100 personas, entre ellas mujeres y un bebé. A medida que la travesía avanzaba y las muertes se acumulaban, los cuerpos fueron arrojados al océano, hasta que ya no tuvieron fuerzas para continuar haciéndolo.

El Servicio Marítimo de Rescate de España informó que no pudo recuperar los cuerpos de los cinco fallecidos hallados en la embarcación debido a las difíciles condiciones climáticas, con fuertes vientos y olas de hasta 2,5 metros (8 pies) de altura.

Por otro lado, Helena Maleno, fundadora de la ONG Walking Borders, que se dedica a monitorear las muertes y desapariciones en rutas migratorias hacia España, indicó que 83 personas han muerto en este viaje, incluyendo tres mujeres y un bebé. En una publicación en X, Maleno señaló que la embarcación había salido de Gambia hace 27 días.

Maleno y su organización reciben frecuentemente llamadas de familiares de migrantes desaparecidos y a menudo transmiten solicitudes de auxilio y rescate a las autoridades españolas. La AP intentó contactar a Maleno y a Walking Borders para obtener más información, pero aún no ha recibido respuesta.

La ruta atlántica de África occidental hacia las Islas Canarias es considerada una de las más mortales hacia Europa. A pesar de que las llegadas al archipiélago español han disminuido significativamente en el último año, miles de personas han muerto o desaparecido en los últimos años, y muchas embarcaciones de migrantes han naufragado en su travesía hacia las Américas.