Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 3 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 26°. La sensación térmica es la misma, mientras que la humedad se encuentra en un 47%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 8 m/s y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para este jueves 3 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán moderadas, con una humedad del 47% y una visibilidad de 10000 metros. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el viernes 4 de septiembre se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 23°, con cielo despejado. El sábado 5 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 24°, también con cielo despejado. Para el domingo 6 de septiembre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 15°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el lunes 7 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 22°, con cielo despejado.