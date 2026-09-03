María Corina Machado arremete contra acuerdos petroleros firmados por Delcy Rodríguez

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) — La referente opositora de Venezuela, María Corina Machado, criticó este jueves los acuerdos petroleros que en nombre de ese país firmó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Machado grabó un video -que difundió en X (antes Twitter) y YouTube- en el que se refiere a la "tristeza y rabia" que sienten aquellos venezolanos que comulgan con sus ideas.

"Esto es algo conocido en nuestra historia, que alguien decida en nuestro nombre", aseguró Machado, según el material que observó la Agencia Noticias Argentinas.

Comentó que la explotación petrolera en Venezuela necesita de inversiones y enumeró los rubros en los que hacen falta para potenciar el negocio. "El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo", planteó María Corina Machado.

El papel de los Estados Unidos

Asimismo, planteó más adelante en su alocución que "por supuesto que Estados Unidos es el aliado indispensable".

"Así lo entienden el pueblo de Venezuela y lo entendí toda mi vida", sostuvo Machado, quien también apeló al concepto del "beneficio mutuo, el ganar ganar o win win", según sus palabras.

Pero reclamó "transparencia absoluta" en todo aquello que se firma en nombre del país y enfatizó que eso solo lo puede garantizar un gobierno democrático.

También resaltó que el pueblo de Venezuela "se expresó categóricamente en las elecciones del 24 de julio de 2024", cuando los resultados daban por ganador a Edmundo González Urrutia según veedores internacionales, pero finalmente Nicolás Maduro (ahora preso y juzgado en los Estados Unidos) se quedó en el poder.