Naves espaciales de Europa y Japón se acercan a Mercurio tras casi 10 años de viaje

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. — Dos naves espaciales con rumbo a Mercurio se separaron de su nave nodriza el jueves, iniciando así la fase final de un viaje que ha durado casi diez años. Estas naves, de origen europeo y japonés, están unidas entre sí y su separación fue un paso crucial que requirió una espera de dos horas para recibir la confirmación a través de señales de radio desde el centro de control de la Agencia Espacial Europea en Alemania, ubicado a más de 200 millones de kilómetros de distancia.

"Es un momento brillante", expresó el científico principal del proyecto, Geraint Jones.

Si el proceso continúa según lo planeado, las naves, conocidas como BepiColombo, entrarán en órbita alrededor de Mercurio en noviembre, y se separarán en diciembre para comenzar a cartografiar y estudiar el planeta desde diversas altitudes. Hasta el jueves, la nave aún debía recorrer 3,3 millones de kilómetros (2 millones de millas) para alcanzar su destino.

Lanzada en 2018, la misión BepiColombo lleva el nombre del matemático italiano que formó parte de la misión Mariner 10 de la NASA en la década de 1970. Hasta el momento, solo otra nave, la Messenger de la NASA, ha explorado este enigmático y caluroso planeta, que es apenas un poco más grande que nuestra Luna.

"Lo diminuto que es Mercurio y aun así alberga algunos de los mayores misterios de nuestro sistema solar", comentó la directora de la misión, Santa Martinez, a principios de semana.

BepiColombo ya ha recorrido más de 10.000 millones de kilómetros (6.000 millones de millas) en su ruta indirecta. Para reducir su energía y lograr entrar en la órbita de Mercurio, necesitó realizar nueve sobrevuelos planetarios. El último, llevado a cabo en enero de 2025, proporcionó impresionantes imágenes de los cráteres de impacto y las llanuras volcánicas del planeta.

A partir de la próxima primavera, una serie de instrumentos científicos en las naves comenzarán a investigar el campo magnético que rodea a Mercurio, su denso interior y los procesos geológicos de su superficie, que incluyen los "huecos" o depresiones que, según los científicos, son erosionados por minerales que se vaporizan de las rocas.

Mercurio es un mundo de contrastes. Mientras que su temperatura puede alcanzar más de 427 grados Celsius (800 grados Fahrenheit), sus polos son helados y contienen cráteres que permanecen en sombra, donde hay hielo. Debido a la cercanía del planeta al Sol, los ingenieros debieron diseñar las naves para soportar condiciones "extremadamente implacables", según explicó Ignacio Tanco, jefe de operaciones de la misión en la Agencia Espacial Europea. "Es como operar un horno de pizza muy caliente justo en tu espalda", añadió.

Las observaciones científicas comenzarán la próxima primavera, y la Agencia Espacial Europea asumirá la mayor parte del costo de esta misión, que asciende a 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros).

"Todavía queda muchísimo por aprender", concluyó Jones.