Una interrupción global en los servidores de OpenAI dejó fuera de servicio a ChatGPT y a diversas plataformas que dependen de su infraestructura tecnológica.

Durante el apagón, los usuarios reportaron fallas inusuales en la interfaz web, incluyendo intentos automáticos del sitio por descargar archivos no identificados en las computadoras.

La falla no solo paralizó el chat conversacional, sino que impactó de lleno en la industria tecnológica y el ámbito laboral:

Ecosistema afectado: el colapso alcanzó a Codex —la herramienta de asistencia para programadores— y dejó sin funciones de inteligencia artificial a decenas de aplicaciones y sitios web de terceros que integran la API de OpenAI.

Respuesta de la empresa: desde OpenAI confirmaron que identificaron el origen del problema y desplegaron una solución técnica, aunque reconocieron que los sistemas continuaron funcionando con un "rendimiento degradado" durante el proceso de restitución.

Impacto en la competencia: en forma paralela, usuarios de otros modelos como Claude (Anthropic) y Grok (X) reportaron fluctuaciones menores, aunque ambos servicios mantuvieron la operatividad para la mayoría del público.

Mientras las redes sociales se llenaron de memes y bromas sobre la necesidad de "volver a usar el cerebro" en la oficina, la compañía continúa monitoreando la estabilidad de sus servidores para garantizar la normalización total del servicio.

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