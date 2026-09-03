Milei se pronunciará sobre Malvinas tras declaraciones de Trump que generan gran expectativa

BUENOS AIRES — Este lunes, el presidente Javier Milei se dirigirá a los argentinos con un mensaje sobre las Islas Malvinas, en un contexto de creciente expectativa tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump. En sus comentarios, Trump insinuó que Estados Unidos podría reconsiderar su histórica neutralidad sobre la soberanía británica del archipiélago.

El discurso de Milei está programado para las 21:00 horas locales (00:00 GMT) y será transmitido por todos los canales de televisión. Según el gobierno argentino, el presidente se enfocará en los "avances diplomáticos" en la defensa de la soberanía de las islas, que los británicos llaman Falklands y cuya soberanía Argentina reclama desde 1833. En 1982, ambos países se enfrentaron en una guerra por su control, en la que Argentina fue derrotada.

Las especulaciones sobre el contenido del mensaje de Milei aumentaron luego de que Trump, quien ha expresado una notable simpatía hacia el presidente argentino, mencionara el tema en una entrevista con la cadena británica GB News. En esa ocasión, se le preguntó si consideraría "ayudar al gobierno británico" en caso de que Milei haga referencia al reclamo argentino. Trump respondió que ese conflicto ha "quedado muy lejos" y mostró su descontento con el gobierno británico por no haber ofrecido apoyo militar durante la guerra en Irán.

El presidente argentino también se ha manifestado en el pasado sobre la causa de las Malvinas, indicando que "ha sucedido algo significativo respecto a la causa más sagrada que tenemos los argentinos".

Por su parte, el gobierno británico ha reafirmado su postura mediante Tom Wells, portavoz del primer ministro Andy Burnham, quien afirmó que la soberanía sobre las islas es "inquebrantable". "El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial", sostuvo Wells, añadiendo que los isleños han expresado repetidamente su deseo de continuar siendo un territorio británico de ultramar.

Opositores a Milei han criticado el anuncio de su mensaje, calificándolo de oportunista y basado en las declaraciones ambiguas de Trump. Además, se ha cuestionado la admiración que Milei ha expresado por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien envió tropas a las Malvinas durante el conflicto de 1982.

En 2025, Milei expresó su esperanza de que los residentes de las islas pudieran elegir ser argentinos en lugar de británicos, comentarios que fueron considerados excesivamente conciliadores por sus detractores. Recientemente, también criticó a los jugadores de la selección argentina de fútbol por desplegar una pancarta en el Mundial que decía "Las Malvinas son argentinas", sugiriendo que el tema se debe abordar con diplomacia y no con "gestos de patrioterismo baratos".

A pesar de que la Constitución argentina establece que la recuperación de las Malvinas es un "objetivo permanente e irrenunciable", la relación entre Argentina y el archipiélago es limitada. Actualmente, no hay comercio directo con las islas, los turistas argentinos representan menos del 5% del total de visitantes, y solo hay un vuelo mensual desde Argentina.