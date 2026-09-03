Circular lanza la serie Ring 3 con pagos sin contacto y alertas vibratorias

Circular, la innovadora compañía de anillos inteligentes, presentó el pasado jueves su nueva serie Ring 3, que incluye dos modelos: un Pro y un Slim. Ambos dispositivos estarán equipados con un chip NFC para facilitar los pagos sin contacto y ofrecerán alertas vibratorias para alarmas y recordatorios.

El modelo Ring 3 Pro se distingue por su diseño más delgado en comparación con su predecesor y contará con un ECG aprobado por la FDA para la detección de fibrilación auricular, seguimiento de la tendencia de la presión arterial, monitoreo de glucosa, análisis avanzado del sueño y un seguimiento biométrico completo. Este anillo promete una duración de batería de hasta 12 días, un incremento notable respecto a los siete días que ofrecía el modelo anterior.

Por otro lado, el modelo Slim es más delgado y liviano que el Pro, manteniendo un diseño compacto que incluye seguimiento básico de salud y bienestar, como sueño, frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, SpO2, temperatura de la piel y actividad diaria. Este modelo ofrece hasta 10 días de duración de batería.

El anuncio de la serie Ring 3 de Circular se produce en un año de creciente competencia en el mercado de anillos inteligentes, tras los lanzamientos del Oura Ring 5 y del RingConn Gen 3.

El CEO de Circular, Amaury Kosman, declaró en un anuncio de la compañía enviado a TechCrunch que: "Entendemos que no todos quieren cada característica de salud. Muchas personas simplemente desean un anillo inteligente bellamente diseñado y a la moda que ofrezca información esencial sobre el bienestar y pagos sin contacto sin esfuerzo. Por eso creamos el Circular Ring 3 Slim, una experiencia más ligera y simplificada que retiene la conveniencia de los pagos NFC seguros mientras ofrece las funciones básicas de seguimiento de salud que muchos usuarios desean en un diseño increíblemente compacto."

Las vibraciones en el anillo, disponibles en ambos modelos, pueden utilizarse para alarmas silenciosas, recordatorios de medicación, alertas de salud vitales y ejercicios de respiración guiada.

Ambos modelos de Ring 3 están fabricados en acero de titanio, cuentan con resistencia al agua de 50 metros y son compatibles con carga inalámbrica. Estarán disponibles en tallas del 6 al 14 y, al igual que el Ring 2, se ofrecerán en colores dorado, oro rosado, plateado y negro.

Circular anunció que la información sobre precios y pre-pedidos de ambos modelos será revelada en los próximos meses, y se espera que los anillos estén disponibles a principios de 2027.