Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado una indagación por el intento de asesinato de un militar que fue atacado a disparos este jueves en la ciudad de Engels, ubicada en la región de Saratov, al noroeste del país.

A pesar de que la identidad del herido no fue confirmada por el organismo, múltiples canales de Telegram rusos han indicado que se trata del general de división Nikolai Varpakhovich, quien se desempeña como comandante de la 22ª División de Aviación de Bombarderos Pesados de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas.

Ucrania ha acusado a Varpakhovich de haber ordenado el ataque con misiles contra el hospital Okhmatdyt de Kiev en julio de 2024. Este bombardeo dejó un saldo de tres fallecidos, decenas de heridos y causó daños severos en varias secciones, incluyendo unidades de cuidados intensivos, oncología, cirugía y el centro de toxicología y traumatología.

El hospital reportó que cientos de pacientes y personal fueron evacuados tras activarse la alarma antiaérea, aunque algunos, incluyendo a tres pacientes en cirugía cardíaca, permanecían en el centro cuando el misil impactó aproximadamente una hora después.

Varpakhovich ha sido objeto de sanciones por diversos países y la Unión Europea debido a su presunta implicación en la llamada Operación Warp de 2024. En días recientes, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Fiscalía General lo acusaron formalmente de crímenes de guerra, alegando que fue responsable del lanzamiento de un misil de crucero aire-tierra Kh-101 contra el hospital.

El Comité de Investigación ruso ha afirmado que el militar logró sobrevivir al ataque. Informes de medios locales indican que fue evacuado en avión hacia Moscú para recibir atención médica tras haber recibido disparos en la cara y el torso.

Este incidente se suma a una serie de aparentes intentos de asesinato contra altos mandos militares en Rusia en los últimos años. Desde Moscú se ha señalado a Ucrania como la responsable de estos ataques, aunque Kiev no ha reconocido su participación en ninguno de ellos.