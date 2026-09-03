Colapinto en Monza: "Tener contrato confirmado para el año que viene me da mucha tranquilidad"

De regreso en el trazado de Monza —el mismo circuito donde debutó dos años atrás—, Franco Colapinto encara el Gran Premio de Italia con renovada confianza tras confirmar la extensión de su vínculo con la escudería Alpine.

El piloto bonaerense destacó en diálogo exclusivo con Cadena 3 que la ratificación de su asiento le brinda la seguridad necesaria para enfocarse en la evolución técnica del auto y en la búsqueda de resultados en la máxima categoría del automovilismo.

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En sus declaraciones, Colapinto repasó las claves de su momento deportivo y sus perspectivas a futuro:

Estabilidad y continuidad: aseguró sentirse "más relajado y contento" tras firmar el acuerdo que extiende su relación con la estructura de Alpine para una nueva temporada, lo que representa su tercer año de trabajo junto a la fábrica.

Salto de calidad: destacó el crecimiento de la escudería, al pasar de pelear el décimo puesto en el campeonato pasado a disputar posiciones dentro del top 5 de forma constante en la presente campaña, con el objetivo firme de luchar por el podio el próximo año.

El sueño del GP en Argentina: manifestó su entusiasmo tras la reciente visita del presidente de la FIA a Buenos Aires. Definió como "un orgullo enorme y un sueño hecho realidad" la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a correr en el país, agradeciendo las gestiones que se están llevando a cabo.

Expectativas para Monza: confirmó que encara la fecha en Italia con optimismo gracias a la llegada de nuevas actualizaciones aerodinámicas en su monoplaza y la ventaja de contar con tres sesiones de prácticas libres en una pista que conoce bien.

El argentino concluyó señalando que el trabajo conjunto con el equipo continuará enfocado en evaluar la efectividad de las mejoras técnicas durante las primeras tandas en pista, en busca de consolidar el ritmo de carrera durante el fin de semana.