FOTO: Desarticulan banda de contrabando: mercadería valuada en $1.500 millones fue incautada en Buenos Aires y Misiones

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – Una banda internacional de contrabando fue desmantelada en un operativo que culminó con la incautación de mercadería por $1.500 millones en el Conurbano bonaerense y la provincia de Misiones. La investigación se inició luego de que se detectaran en redes sociales ofrecimientos de productos de marcas falsificadas y de procedencia sospechosa.

Las acciones fueron ejecutadas por la Policía de la Ciudad en colaboración con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) y un grupo especial de investigaciones, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Aduanas.

Los allanamientos, que fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal y Económico 2, liderado por Pablo Yadarola, Secretaría 4 de Gonzalo Acuña, tenían como objetivo verificar la existencia de una organización que operaba en la recepción, acopio y redistribución de productos hacia la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, en posible infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero y la Ley 22.362 de Falsificación de Marcas.

Las indagaciones comenzaron en octubre de 2025, cuando se detectaron anuncios de artículos falsificados en redes sociales, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Los efectivos lograron ubicar dos galpones en San Martín y Lomas del Mirador, en la provincia de Buenos Aires, donde se recibían camiones provenientes de Misiones con la mercadería ilegal. Desde estos centros, los productos eran distribuidos a negocios, ferias y ofrecidos en plataformas digitales.

Durante los operativos, se secuestraron 918 neumáticos, indumentaria, calzado, recipientes térmicos, productos de tabaco, garrafas, equipos de aire acondicionado, bicicletas, llantas, perfumes, cámaras de seguridad, auriculares, artículos de bazar, teléfonos celulares y documentación relevante para la investigación.

También fueron encontrados un camión tractor, dos semirremolques y dos camionetas, vehículos utilizados para la logística de la banda.

Tras los procedimientos, personal de la Dirección General de Aduanas clasificó los productos incautados, que fueron enviados a depósitos fiscales. El valor de la mercadería secuestrada en ambas localidades de Buenos Aires ascendió a $1.017.500.000.

La investigación contra esta organización internacional se extendió hasta Puerto Iguazú, en Misiones, donde se determinó que la mercadería provenía de Paraguay y entraba al país por pasos no habilitados, para luego ser transportada en camiones hacia Buenos Aires.

Los agentes trabajaron en Misiones desde una base situada a 150 kilómetros de los objetivos, utilizando camionetas trasladadas desde la Ciudad de Buenos Aires para no levantar sospechas. Además, actuaron inspectores de la casa central de la Aduana.

Los efectivos se dirigieron a dos centros de distribución donde incautaron productos de diferentes categorías y de origen ilegal, valorados en más de $400 millones, elevando el total de lo secuestrado en la causa a $1.500 millones.

Agencia NA