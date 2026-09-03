Nico Paz, destacado como mejor jugador joven de la Serie A 2025/26 tras su gran temporada con Como
El jugador argentino tuvo un rol fundamental para que el Como consiguiera la histórica clasificación a la UEFA Champions League.
FOTO: Nico Paz fue reconocido por su gran temporada en la Serie A.
Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El argentino Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la temporada 2025/26 en la Serie A de Italia, destacándose con el Como en una campaña notable.
A lo largo de la temporada, Paz, que en solo seis días cumplirá 22 años, anotó 12 goles y proporcionó siete asistencias, contribuyendo significativamente al éxito de su equipo.
El joven volante creativo se consolidó como una pieza fundamental de su equipo y lo guió en una temporada histórica.
Lectura rápida
¿Quién fue reconocido como el mejor jugador joven de la Serie A?
Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la temporada 2025/26.
¿Qué equipo representa Nico Paz?
Nico Paz juega para el Como en la Serie A de Italia.
¿Cuántos goles anotó Paz en la temporada?
Paz anotó 12 goles durante la campaña.
¿Cuántas asistencias realizó?
El jugador también repartió siete asistencias a lo largo de la temporada.
¿Qué logró el Como gracias a Paz?
El Como logró una histórica clasificación a la UEFA Champions League.
[Fuente: Noticias Argentinas]