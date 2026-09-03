Nico Paz, destacado como mejor jugador joven de la Serie A 2025/26 tras su gran temporada con Como

FOTO: Nico Paz fue reconocido por su gran temporada en la Serie A.

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Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El argentino Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la temporada 2025/26 en la Serie A de Italia, destacándose con el Como en una campaña notable.

A lo largo de la temporada, Paz, que en solo seis días cumplirá 22 años, anotó 12 goles y proporcionó siete asistencias, contribuyendo significativamente al éxito de su equipo.

El joven volante creativo se consolidó como una pieza fundamental de su equipo y lo guió en una temporada histórica.