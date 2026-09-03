Trump se mostró evasivo sobre Malvinas y criticó nuevamente al Reino Unido

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó críticas este jueves al Reino Unido por su falta de apoyo militar en la guerra en Irán, además de cuestionar el respaldo de Washington a Londres en caso de un conflicto con Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

La declaración del mandatario norteamericano se produjo durante una entrevista con la cadena británica GB News, de la cual se hizo eco la Agencia Noticias Argentinas.

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Este encuentro mediático se publicó apenas unas horas antes del esperado discurso del presidente argentino, Javier Milei, que abordará la problemática de las Malvinas.

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