FOTO: Equipos de ordeño: una pyme de El Trébol busca nuevos mercados en la región.

Una empresa familiar de El Trébol, dedicada a la fabricación de equipos para el sector lácteo, encontró en el Santa Fe Business Forum una oportunidad para avanzar en negocios con compradores de otros países. Durante el encuentro, Indargom SRL mantuvo reuniones con representantes internacionales y, según anticiparon sus protagonistas, una de ellas podría convertirse en una nueva operación comercial con Panamá.

La firma fue fundada en 1983 y actualmente cuenta con unos 30 empleados. Fabrica equipos de ordeño, pezoneras, tanques de leche, enfriadoras y pequeños pasteurizadores, entre otros productos destinados a la actividad tambera.

Su titular, Mauro Boasso, explicó que en los últimos 15 o 20 años la empresa comenzó a orientarse con mayor fuerza hacia el mercado externo. “Tuvimos que adaptar el producto y nos expandimos al exterior, apostamos mucho al mercado externo y gracias a Dios estamos exportando a varios países de Latinoamérica”, señaló durante en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario desde el Estudio Federal Sancor Seguros.

En ese proceso, los encuentros con compradores extranjeros aparecen como una herramienta para una empresa que, por su tamaño, no siempre tiene posibilidades de recorrer por cuenta propia distintos mercados. “Cuesta mucho a veces por cuenta propia tener que viajar. Este tipo de eventos, donde te traen un montón de interesados, compradores del exterior, la verdad que abre muchísimo las puertas y las posibilidades”, sostuvo Boasso.

Uno de esos contactos fue con María Esperanza López Vergara, directora comercial de Gestión Ganadera Alimentos, una empresa con operaciones en Panamá y Colombia. La empresaria, oriunda de Bogotá y radicada desde hace 18 años en Panamá, llegó al foro con algunos contactos previos y durante su visita recorrió las instalaciones de Indargom.

“Con Indargom y con las cercas eléctricas de Peón ya habíamos tenido un acercamiento”, explicó. Después de conocer personalmente las empresas, aseguró que el objetivo es avanzar con las compras: “Aquí ya vamos a cerrar el negocio”.

El interés de la firma panameña está especialmente relacionado con pequeños productores de leche que todavía utilizan sistemas de ordeño tradicionales. “En Panamá principalmente hay pequeños productores de leche en los que necesitamos los productos que tiene Mauro, como los tanques de leche, como las enfriadoras, los pasteurizadores pequeños”, detalló López Vergara.

Para la compradora, conocer personalmente la planta tuvo un peso importante en la decisión. “Es muy diferente que tú llegues y mires en un catálogo a que ya veas la empresa como tal, veas el desarrollo”, explicó. Y agregó que ese contacto directo genera “seguridad” y “confianza” al momento de evaluar una compra.

Boasso explicó que la empresa no solamente comercializa equipos sino que fabrica buena parte de sus componentes en El Trébol, donde cuenta con sectores de caucho, inyección de plástico y centro de mecanizado para producir sus propias matrices.

La localidad, de unos 15.000 habitantes, concentra además una particularidad dentro de la industria láctea argentina. “En El Trébol están todas las fábricas de equipos de ordeño que hay en el país”, afirmó el empresario.

El mercado latinoamericano presenta, según los entrevistados, oportunidades vinculadas con la incorporación de tecnología a establecimientos que todavía realizan parte del proceso de manera manual. López Vergara señaló que tanto en Panamá como en Colombia existe una cantidad importante de pequeños productores que aún ordeñan de esa manera y que la incorporación de equipamiento puede contribuir a mejorar la calidad de la leche.

“En el tema del mejoramiento de calidad de leche, higiénica y composicional, se hace a través de eso”, explicó. El uso de ordeñadoras y sistemas de frío, agregó, reduce el contacto manual y permite conservar mejor el producto.

La empresa santafesina también recibió durante estos días a visitantes de distintos países. Boasso contó que unas 16 personas del exterior recorrieron sus instalaciones, una posibilidad que, según explicó, permite mostrar directamente el proceso de fabricación.

“En el mundo existen muchas empresas que venden equipos y en realidad son ensambladores de piezas, y acá en Argentina en realidad somos fabricantes”, sostuvo.

Pero el escenario para la pyme tampoco está exento de dificultades. Parte de las materias primas que utiliza, especialmente caucho y determinados plásticos, son importadas y su precio está condicionado por los costos internacionales y los fletes.

“Lo que sufrimos sí fueron aumentos de precios debido al aumento del petróleo, cuestiones de fletes para que ingresen, para que vengan hacia Argentina”, explicó. Aun así, señaló que actualmente existe disponibilidad de materiales y que la empresa intenta absorber parte de esos incrementos para evitar trasladarlos completamente a los precios.

Más allá de los costos, el empresario planteó una preocupación habitual entre las pequeñas y medianas empresas: la necesidad de contar con previsibilidad para poder invertir.

“Si hay algo que el empresariado en general pide son reglas claras”, afirmó. Según Boazzo, la posibilidad de proyectar a mediano y largo plazo resulta determinante para decidir inversiones y nuevos proyectos. También mencionó las dificultades que genera el estado de las rutas para una empresa que mantiene vehículos y camiones en circulación.

Entrevista de Lucas Correa.