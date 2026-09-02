Cuestionan a ambulancias en el caso Lotocki: irregularidades en la atención médica

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) – El abogado de Aníbal Lotocki criticó duramente la actuación de la empresa de ambulancias que estuvo involucrada en la emergencia médica de un paciente que finalmente falleció. Durante el juicio oral, se evidenciaron diversas irregularidades en la atención y el traslado del paciente.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el llamado de emergencia había sido clasificado como Código Rojo, dado que el paciente mostraba "deterioro de sensorio, riesgo de vida y dificultad respiratoria". Sin embargo, la unidad que llegó al lugar fue registrada como Código Verde.

La primera ambulancia arribó, pero el médico a cargo determinó que no podía trasladar al paciente porque la unidad no contaba con el equipamiento adecuado para una persona intubada. "La ambulancia que llega 11 y 33 no era la adecuada o le faltaba algún equipamiento", afirmó.

Según la reconstrucción presentada, la solicitud para una unidad de apoyo se realizó 96 minutos después. "¿Por qué tardó una hora y media, exactamente 96 minutos, para pedir la ambulancia de apoyo?", cuestionaron, sugiriendo que dicha unidad debería haber sido enviada desde el inicio, considerando la gravedad del cuadro del paciente.

También se criticaron las declaraciones de los trabajadores del servicio de emergencias durante el juicio, resaltando contradicciones en los tiempos de respuesta. "La verdad que equivocarte entre cinco minutos y una hora y media es mucho", señalaron, refiriéndose a un paramédico que inicialmente indicó que la segunda ambulancia había sido solicitada rápidamente, para luego admitir que pudo haberse equivocado.

En este contexto, se apuntó contra la empresa Ayuda Médica, calificando lo sucedido como "una irregularidad muy importante" durante el operativo. "Un desastre. Sinceramente, lo podés ver, un desastre", enfatizaron.

Otro aspecto cuestionado fue la pérdida de documentación que podría haber ayudado a esclarecer el episodio. "No quedaron grabaciones" de las llamadas y tampoco se conservarían registros de GPS de las ambulancias, lo que, según el abogado, complicó la investigación sobre las responsabilidades de los intervinientes.

El abogado también criticó que en la fase inicial de la investigación no se profundizara en el desempeño de la empresa de emergencias y otros médicos. "Nunca se investigó, por eso es que llegan luego a juicio oral toda esta gente", apuntó.

Finalmente, se destacó que el paciente ya había fallecido cuando llegó la segunda unidad. "Cuando llega la ambulancia de ella, la médica dice que ya no vio al paciente que subió, para ella estaba muerto", narró. En ese momento se estaban llevando a cabo maniobras de reanimación, las cuales debían continuarse durante 20 minutos según el protocolo.

AgenciaNA