Trabajó 19 años gratis para restaurar una locomotora centenaria: "Nos llena de felicidad"

FOTO: "La Gran 39" , la locomotora que emocionó al país.

En “La Odisea” de Homero, Ulises tarda 20 años en regresar a su hogar después de partir hacia la guerra de Troya. En Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, otro viaje extraordinario necesitó casi el mismo tiempo: 19 años de trabajo para devolver a las vías una locomotora a vapor centenaria, fabricada en 1926.

Es “La Gran 39”, una histórica máquina del antiguo Ferrocarril del Sud que volvió a circular en un viaje de prueba entre Remedios de Escalada y Dolores. A lo largo de unos 190 kilómetros, superó los 80 kilómetros por hora y sorprendió a quienes la encontraron avanzando junto a la Ruta 2 y atravesando distintas localidades bonaerenses.

Detrás de las imágenes que se viralizaron, hay casi dos décadas de trabajo voluntario en el Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada. Uno de los principales responsables fue Martín Campbell, socio de la institución, quien inició la restauración en 2006 junto a un amigo, cuando tenía poco más de 20 años.

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De los grandes servicios al abandono

“La Gran 39” fue construida en Inglaterra para el Ferrocarril del Sud. Campbell explicó a Cadena 3 que las locomotoras eran diseñadas de acuerdo con la tarea que debían cumplir en Argentina y que esta máquina estaba destinada especialmente al transporte de pasajeros.

“Esta era una de pasajeros. Eso te das cuenta por el diámetro de la rueda: mientras más grande, más velocidad”, señaló.

Su principal función fue cubrir los servicios entre Buenos Aires y Mar del Plata y Bahía Blanca, aunque hacia el final de su vida operativa también circuló por ramales hacia Tandil y Tres Arroyos. Dejó de funcionar alrededor de 1972, cuando las locomotoras General Motors comenzaron a reemplazar a la tracción a vapor, mucho más exigente en mantenimiento, infraestructura y personal.

La máquina terminó abandonada en los galpones de Lobos, donde se había reunido material con la intención de crear un museo. Ese proyecto no prosperó y, luego de que el ferrocarril la diera de baja, el Ferroclub logró hacerse cargo de ella y trasladarla a Remedios de Escalada.

La restauración comenzó en 2006. La locomotora fue completamente desarmada hasta llegar al bastidor, que fue arenado y pintado, y desde allí comenzó nuevamente el montaje. Los años de abandono habían dejado numerosos faltantes e incluso habían sido robados sus componentes de bronce.

“Repuestos no hay nada”, explicó Campbell. Por eso, muchas piezas debieron producirse nuevamente: “Acá se fabricó todo, directamente en Escalada.”

Durante buena parte del proceso fueron apenas dos, tres o cuatro voluntarios. La falta de recursos también obligó a detener los trabajos en distintos momentos. “Son proyectos muy largos. La gente quiere hacer algo y verlo andar a los dos días. Y acá, lamentablemente, no es así: todo lleva su tiempo”, contó.

El regreso y pueblos enteros esperando

“La Gran 39” ya había realizado algunas pruebas durante el último año, pero el reciente recorrido hasta Dolores tuvo una diferencia: esta vez circuló a la cabeza de la formación, lo que permitió verla durante buena parte del trayecto desde la Ruta 2 y multiplicó la difusión de las imágenes.

La reacción de la gente sorprendió incluso a los propios integrantes del Ferroclub. Campbell recordó un viaje hacia Bragado en el que varias estaciones estaban llenas pese a que la formación acumulaba unas cuatro horas de demora, bajo la lluvia y con frío. En el reciente recorrido también encontraron una fuerte convocatoria en Lezama y Dolores.

“Llegás tres o cuatro horas tarde y los pueblos están llenos. La verdad que estamos sorprendidos”, relató.

El entusiasmo, sin embargo, también generó un pedido de precaución. Algunas personas bajan a las vías para intentar fotografiarse con la locomotora, una conducta especialmente peligrosa por la distancia que necesita una formación ferroviaria para detenerse: “Esto cuesta frenarlo”, advirtió Campbell.

Para él, parte de la emoción que provoca el paso del tren puede explicarse por el lugar que ocupa el ferrocarril en la memoria del país. “La gente lo ve como una etapa de la Argentina progresiva”, señaló, y recordó que durante décadas el sistema ferroviario fue perdiendo terreno pese a seguir siendo una alternativa importante para pasajeros y cargas.

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“Pagamos para trabajar”

Durante los viajes, Campbell asegura que le cuesta dimensionar lo conseguido porque permanece pendiente del funcionamiento de una máquina que conoce pieza por pieza.

“Venís ocupado, preocupado, revisando cosas. En ese momento no terminás de caer. Después vienen y te abrazan, o gente de los pueblos te dice ‘gracias’, y ahí empezás a caer”, contó.

La historia tiene además una particularidad: Campbell y los demás integrantes del Ferroclub hicieron todo el trabajo de manera voluntaria. No cobraron por restaurar la locomotora y, como socios de la institución, incluso aportan económicamente.

Ante la pregunta de cuánto había ganado después de dedicar 19 años al proyecto, respondió con humor: “Nada”.

“Somos socios voluntarios, pagamos para trabajar. En mis vacaciones siempre estoy con la camioneta, trayendo fierros, yendo a una tornería. Tampoco me interesa ganar con esto”, explicó.

Campbell comenzó la restauración siendo un veinteañero y terminó viendo nuevamente a La Gran 39 superar los 80 kilómetros por hora casi dos décadas después. “Nos llena de felicidad y listo. Eso es lo que paga”, resumió.

Tras el exitoso viaje de prueba, la expectativa es que la locomotora pueda volver a circular con mayor regularidad y mantener sobre las vías una parte viva de la historia ferroviaria argentina.

Informe de Agustín González.