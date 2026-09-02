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Boca y Vélez se enfrentan por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina en Córdoba

El encuentro se juega, desde las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes. El ganador se enfrentará a Racing en la próxima instancia. Transmite Cadena 3.

02/09/2026 | 20:21Redacción Cadena 3

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Boca igualó con Vélez en el Tomás Ducó. (Foto: Fotobaires)

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Boca se enfrenta este miércoles con Vélez, en un durísimo encuentro que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El árbitro designado fue Sebastián Zunino. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.

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Boca llega a este encuentro en medio de un muy discreto semestre, en el que solo ganó dos partidos en lo que va del Torneo Clausura y se encuentra en la octava posición de la Zona A, por lo que estaría clasificando con lo justo a los playoffs.

El "Xeneize", que es dirigido por Rodolfo Arruabarrena, también está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará con San Pablo de Brasil.

En su camino hacia esta instancia en la Copa Argentina, Boca derrotó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (2-0) y a Sarmiento de Junín (2-0).

Vélez, por su parte, es uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, ya que está en la pelea por la primera posición en la tabla anual que entrega el título de Campeón de Liga, mientras que en el Torneo Clausura está cuarto en la Zona A. Sin embargo, atraviesa una curiosa sequía, debido a que empató en sus últimas cuatro presentaciones.

En las rondas previas en la Copa Argentina, el "Fortín" goleó 4-1 a Deportivo Armenio y luego le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta.

Boca y Vélez ya se enfrentaron durante este semestre. Fue hace poco menos de un mes, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y el partido terminó igualado 1-1.

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Lectura rápida

¿Qué partido se jugará este miércoles? Un encuentro entre Boca y Vélez que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Quién es el árbitro del partido? El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? El partido se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Cómo llega Boca al encuentro? Boca llega con un semestre discreto, habiendo ganado solo dos partidos en el Torneo Clausura.

¿Por qué es importante este partido? Este partido definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina.

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