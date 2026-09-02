Un puente en Chicago queda atascado durante más de cuatro horas tras una elevación

FOTO: Puente del río Chicago se atasca tras levantarse para dejar pasar a una embarcación

CHICAGO — Un puente clave en el centro de Chicago se atascó en su posición elevada durante más de cuatro horas el miércoles, debido a la expansión de sus componentes provocada por el calor extremo. El puente DuSable Lake Shore Drive, que cruza el río Chicago a la altura de Grand Avenue, se levantó alrededor de las 10 de la mañana para permitir el paso de una embarcación, según indicó Erica Schroeder, portavoz del Departamento de Transporte de Chicago. Finalmente, el puente volvió a bajar y reabrió al tráfico poco antes de las 2:30 de la tarde.

"El inconveniente se relacionó con las altas temperaturas en Chicago, que hicieron que los componentes del puente se expandieran lo suficiente como para que las dos hojas del puente no pudieran cerrarse completamente", detalló Schroeder en un comunicado enviado por correo electrónico.

Equipos de la ciudad, junto con el apoyo del Departamento de Bomberos de Chicago, realizaron los ajustes necesarios para enfriar el puente, añadió. Una ola de calor extremo comenzó a afectar a Chicago el martes, llevando al Servicio Meteorológico Nacional a advertir a los residentes sobre un "calor peligroso" durante dos días consecutivos.

El atasco del puente generó embotellamientos en el centro, obligando a los conductores a buscar rutas alternativas para sortear la congestión.