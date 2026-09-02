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Medvedev se queja por un punto repetido en el US Open debido a aves en la red

Durante su victoria en el US Open, Daniil Medvedev protestó al juez tras ordenar repetir un punto cuando dos pájaros se posaron en la red. El ruso se mostró muy crítico con la decisión.

02/09/2026 | 18:44Redacción Cadena 3

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Culpa de los pájaros: Medvedev protesta por repetir un punto en el US Open tras aves en la red

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NUEVA YORKDaniil Medvedev expresó su descontento tras una decisión del juez de silla en su partido de segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, donde se ordenó repetir un punto debido a la presencia de dos pájaros en la red.

Medvedev, que dominaba el encuentro con un marcador de 4-1 en el segundo set, vio cómo el juego continuaba a pesar de que las aves se posaron en la red durante un intercambio de golpes. El árbitro, Timo Janzen, interrumpió el juego justo cuando Sebastian Gorzny se preparaba para golpear la pelota, que ya no habría podido volver a entrar en juego.

"Esta es la decisión más ridícula que he visto en mi vida", declaró Medvedev. "Esto es muy malo".

Después de su triunfo por 6-1, 6-3, 7-5, el tenista ruso reflexionó sobre el episodio, mencionando que definitivamente ocuparía un lugar destacado en su lista de momentos extraños en la cancha. "Definitivamente estaría entre los cinco primeros", comentó. "Pero cuando los pájaros aparecieron, pensé: 'OK, el árbitro va a detener el punto'. Y cuando finalmente pegué el tiro ganador, fue como: '¡Paren! ¡Paren! ¡Paren!'".

Este no es el primer incidente de Medvedev en el estadio Louis Armstrong, ya que el año pasado tuvo un conflicto similar cuando un fotógrafo interrumpió el juego, lo que provocó una demora de más de seis minutos. En 2019, tras una polémica en la misma cancha, el jugador fue multado con 9.000 dólares por incitar al público a abuchearlo.

A pesar de la controversia, Medvedev se mostró optimista y rápidamente dejó atrás el incidente. "Está bien", comentó el campeón de 2021. "Cosas que pasan".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el US Open?
Daniil Medvedev protestó por un punto repetido debido a que dos pájaros se posaron en la red durante el juego.

¿Quién fue el árbitro involucrado?
El árbitro de silla fue Timo Janzen, quien tomó la decisión de detener el juego.

¿Cómo reaccionó Medvedev ante la decisión?
Medvedev calificó la decisión como "ridícula" y se mostró muy crítico con el juez.

¿Qué pasó en el partido?
Medvedev ganó su partido con un marcador de 6-1, 6-3, 7-5.

¿Qué dijo Medvedev sobre el incidente?
El tenista comentó que el episodio estaría entre los más extraños que ha vivido en la cancha.

[Fuente: AP]

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