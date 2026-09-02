Tiroteo en Minneapolis: varios heridos, incluidos policías, informan las autoridades
Un tiroteo en Minneapolis ha dejado varios heridos, entre ellos dos policías. Las autoridades piden a la población mantenerse alejada de la zona mientras investigan el suceso.
FOTO: Un tiroteo en el centro de Minneapolis deja varios heridos, informan autoridades
MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Las autoridades respondían el miércoles por la tarde a un tiroteo en el centro de Minneapolis en el que varias personas resultaron heridas, entre ellas dos agentes de policía, según informaron funcionarios.
El Departamento de Policía de Minneapolis advirtió al público que se mantuviera alejado de la zona.
No se difundió de momento información adicional sobre el número de heridos y su estado.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló en una publicación en redes sociales que funcionarios estatales están en el lugar ayudando a la policía local a responder al tiroteo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un tiroteo en el centro de Minneapolis dejó varios heridos, incluidos dos policías.
¿Quiénes están involucrados?
Las autoridades locales y estatales, incluyendo al gobernador Tim Walz, están respondiendo al incidente.
¿Cuándo sucedió?
El tiroteo ocurrió el miércoles por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar?
El suceso se registró en el centro de Minneapolis, Minnesota.
¿Qué se está haciendo?
La policía ha solicitado a la población mantenerse alejada de la zona mientras se investiga.
[Fuente: AP]