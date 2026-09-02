Tiroteo en Minneapolis: varios heridos, incluidos policías, informan las autoridades

FOTO: Un tiroteo en el centro de Minneapolis deja varios heridos, informan autoridades

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MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Las autoridades respondían el miércoles por la tarde a un tiroteo en el centro de Minneapolis en el que varias personas resultaron heridas, entre ellas dos agentes de policía, según informaron funcionarios.

El Departamento de Policía de Minneapolis advirtió al público que se mantuviera alejado de la zona.

No se difundió de momento información adicional sobre el número de heridos y su estado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló en una publicación en redes sociales que funcionarios estatales están en el lugar ayudando a la policía local a responder al tiroteo.