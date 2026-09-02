Trump afirma que Venezuela aún no está preparada para elecciones democráticas

FOTO: Trump dice que Venezuela aún "no está lista" para celebrar elecciones democráticas.

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles ante la prensa que Venezuela "no va a estar lista" para llevar a cabo elecciones democráticas, esto ocurre meses después de que su administración destituyera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo capturara.

"No creo que estén listos todavía. Esto es muy reciente", declaró Trump en la Oficina Oval, al ser consultado sobre qué lo detiene de solicitar a Venezuela que establezca una fecha concreta para los comicios.

El mandatario estadounidense agregó: "Había una dictadura muy poderosa y cruel en Venezuela, y todavía no están listos para eso. Pero esperamos hacerlo pronto, muy pronto".

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, ha asumido las funciones y responsabilidades de presidenta encargada, mientras que la líder opositora María Corina Machado ha solicitado que un candidato de la oposición asuma el poder.

Trump elogió a Rodríguez, describiéndola como "muy respetada", y afirmó que ella "quiere" realizar elecciones. "Pero todavía no están listos", enfatizó.

Recientemente, el presidente anunció un acuerdo con el gobierno de Rodríguez para que Estados Unidos obtenga una participación mayoritaria en una empresa petrolera conjunta con una firma energética venezolana.

Este miércoles, Rodríguez participó en Caracas en la firma de acuerdos de inversión energética junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Según lo que había anticipado el Gobierno venezolano, este encuentro se enmarca "en la suscripción de convenios estratégicos para el sector de hidrocarburos", tras el anuncio de la semana pasada sobre el control estadounidense de aproximadamente 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo en Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela expresó su agradecimiento a Trump "por todo el esfuerzo conjunto que su gobierno ha desplegado para lograr acuerdos 'ganar-ganar', de beneficio mutuo".

Rodríguez añadió que el renacer de Venezuela "no es solamente material, sino también espiritual", afirmando que "las bases materiales" deben servir para consolidar el bienestar integral del país.