En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Boca

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Trump afirma que Venezuela aún no está preparada para elecciones democráticas

En la Oficina Oval, el presidente estadounidense indicó que la situación en Venezuela sigue siendo reciente y complicada, lo que impide fijar una fecha para los comicios.

02/09/2026 | 19:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Trump dice que Venezuela aún

FOTO: Trump dice que Venezuela aún "no está lista" para celebrar elecciones democráticas.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles ante la prensa que Venezuela "no va a estar lista" para llevar a cabo elecciones democráticas, esto ocurre meses después de que su administración destituyera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo capturara.

"No creo que estén listos todavía. Esto es muy reciente", declaró Trump en la Oficina Oval, al ser consultado sobre qué lo detiene de solicitar a Venezuela que establezca una fecha concreta para los comicios.

El mandatario estadounidense agregó: "Había una dictadura muy poderosa y cruel en Venezuela, y todavía no están listos para eso. Pero esperamos hacerlo pronto, muy pronto".

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, ha asumido las funciones y responsabilidades de presidenta encargada, mientras que la líder opositora María Corina Machado ha solicitado que un candidato de la oposición asuma el poder.

Trump elogió a Rodríguez, describiéndola como "muy respetada", y afirmó que ella "quiere" realizar elecciones. "Pero todavía no están listos", enfatizó.

Recientemente, el presidente anunció un acuerdo con el gobierno de Rodríguez para que Estados Unidos obtenga una participación mayoritaria en una empresa petrolera conjunta con una firma energética venezolana.

Este miércoles, Rodríguez participó en Caracas en la firma de acuerdos de inversión energética junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Según lo que había anticipado el Gobierno venezolano, este encuentro se enmarca "en la suscripción de convenios estratégicos para el sector de hidrocarburos", tras el anuncio de la semana pasada sobre el control estadounidense de aproximadamente 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo en Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela expresó su agradecimiento a Trump "por todo el esfuerzo conjunto que su gobierno ha desplegado para lograr acuerdos 'ganar-ganar', de beneficio mutuo".

Rodríguez añadió que el renacer de Venezuela "no es solamente material, sino también espiritual", afirmando que "las bases materiales" deben servir para consolidar el bienestar integral del país.

Lectura rápida

¿Qué dijo Trump sobre Venezuela?
Trump afirmó que Venezuela no está lista para elecciones democráticas.

¿Quién es la presidenta encargada?
La presidenta encargada es Delcy Rodríguez, quien asumió tras el gobierno de Maduro.

¿Qué acuerdos se firmaron en Caracas?
Se firmaron acuerdos energéticos de inversión entre Venezuela y Estados Unidos.

¿Cuál es la posición de María Corina Machado?
Machado ha pedido que un candidato opositor asuma el poder en Venezuela.

¿Qué dijo Rodríguez sobre la ayuda de Trump?
Rodríguez agradeció a Trump por el esfuerzo conjunto para lograr acuerdos beneficiosos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf