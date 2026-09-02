Lionel Richie recibe el alta tras tres días de internación por problemas cardíacos

FOTO: Lionel Richie fue dado de alta luego de haber sido internado por pruebas cardíacas tras marearse en un show

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- El cantante estadounidense Lionel Richie recibió el alta médica este miércoles después de estar tres días internado en un hospital de St. Louis, donde se le realizaron estudios cardíacos tras sufrir una descompensación durante un concierto.

El artista de 77 años ingresó voluntariamente al centro de salud tras presentar dificultades para mantenerse de pie durante su actuación del sábado en la sala The Muny. Luego de los controles, abandonó el hospital y regresó a su hogar en Los Ángeles, donde se reporta que se encuentra en buen estado.

Richie continuó el espectáculo sentado luego de pedir una silla a su equipo durante la presentación. El intérprete permaneció en terapia intensiva mientras se le realizaban los estudios y, tras mostrar una evolución favorable, fue dado de alta.

La internación ocurrió tras que el reconocido artista mostrara dificultades para mantenerse en pie durante su actuación en St. Louis. Algunas imágenes de aquella noche lo retratan pidiendo un asiento para poder seguir con el espectáculo sentado.

No es la primera vez que Richie enfrenta un problema de salud durante un show en vivo. A finales de junio, el ganador del Grammy tuvo que pausar un concierto en Minnesota tras sufrir mareos en el escenario, también solicitando una silla para descansar.

En esa ocasión, el cantante postergó los dos conciertos siguientes, previstos en Chicago y Columbus, y explicó que sus médicos le recomendaron descansar y recuperarse completamente.