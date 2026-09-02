Experiencia Endeavor Rosario confirmó sus speakers para la edición 2026

FOTO: El encuentro será el 17 de septiembre en el Salón Metropolitano.

Rosario volverá a reunir a emprendedores, inversores y referentes empresariales con una nueva edición de Experiencia Endeavor Rosario, que se realizará el próximo jueves 17 de septiembre, de 8.30 a 18, en el Salón Metropolitano, ubicado en Junín 501.

La jornada combinará charlas, capacitación, experiencias empresariales y espacios de networking. Como ocurrió en las últimas ediciones, Cadena 3 Rosario acompañará nuevamente el encuentro como Media Partner.

La organización confirmó la nómina de disertantes que pasarán por el escenario principal. La apertura estará a cargo de María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, y Alejandro Larosa, cofundador y miembro de los directorios de fyo, Agrofy, Amauta y Biond.

Entre los principales speakers estarán Santiago Bilinkis, tecnólogo y emprendedor; Patricia Jebsen, conocida en redes como “Mami Corpo”; Máximo Salzmann, fundador y CEO de Tecnomotion; el ingeniero y consultor internacional Pablo Heinig; y Marian Milicic, CEO de Milicic S.A.

También participarán Ivo Krajlev, fundador y director de la empresa rosarina Arbanit, y Eliana Bracciaforte, emprendedora tecnológica y cofundadora de Sourced AI y Workana.

Capacitación y experiencias para emprendedores

Uno de los espacios de la jornada será el panel “El desafío de emprender en industrias complejas”, moderado por Guillermo Rosental. Participarán Joaquín Fisch, cofundador y CEO de Nat4Bio; Eugenio Harraca, cofundador y CEO de Sensify; y Francisco Errecart, fundador y CEO de Humming Airways.

La programación también contempla Masterclasses y capacitaciones prácticas. Anita Figueiredo, cofundadora de Proteína Marketing, estará al frente de “Los clientes que necesitás para crecer”, enfocada en identificar audiencias y desarrollar estrategias para escalar un negocio.

La Universidad Austral, por su parte, tendrá a su cargo la propuesta “Entrená tu gen emprendedor. Potenciá tus capacidades con IA”, centrada en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los proyectos.

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En simultáneo habrá mentorías grupales con especialistas de la Red Endeavor, destinadas a trabajar sobre problemas concretos, validar estrategias y definir caminos de crecimiento.

También funcionará el Club del Pitch, donde emprendedores podrán presentar sus negocios ante un jurado especializado y recibir devoluciones en tiempo real. El cierre será con una Networking Party, pensada para generar contactos y nuevas alianzas.

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Cómo participar

Las entradas para Experiencia Endeavor Rosario 2026 pueden adquirirse a través del sitio oficial de Endeavor Argentina. También se puede consultar información sobre la jornada en las redes de Endeavor Rosario.

La edición 2026 buscará nuevamente conectar a referentes consolidados con quienes están dando sus primeros pasos o buscan escalar sus emprendimientos, en una jornada que ya se convirtió en una cita habitual del ecosistema empresarial y tecnológico de Rosario y la región.