Experiencia Endeavor Rosario confirmó sus speakers para la edición 2026
El encuentro será el 17 de septiembre en el Salón Metropolitano, con Santiago Bilinkis, Patricia Jebsen y referentes de empresas de alto impacto. Como ya es habitual en las últimas ediciones, Cadena 3 Rosario será Media Partner del evento.
02/09/2026 | 19:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El encuentro será el 17 de septiembre en el Salón Metropolitano.
Rosario volverá a reunir a emprendedores, inversores y referentes empresariales con una nueva edición de Experiencia Endeavor Rosario, que se realizará el próximo jueves 17 de septiembre, de 8.30 a 18, en el Salón Metropolitano, ubicado en Junín 501.
La jornada combinará charlas, capacitación, experiencias empresariales y espacios de networking. Como ocurrió en las últimas ediciones, Cadena 3 Rosario acompañará nuevamente el encuentro como Media Partner.
La organización confirmó la nómina de disertantes que pasarán por el escenario principal. La apertura estará a cargo de María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, y Alejandro Larosa, cofundador y miembro de los directorios de fyo, Agrofy, Amauta y Biond.
Entre los principales speakers estarán Santiago Bilinkis, tecnólogo y emprendedor; Patricia Jebsen, conocida en redes como “Mami Corpo”; Máximo Salzmann, fundador y CEO de Tecnomotion; el ingeniero y consultor internacional Pablo Heinig; y Marian Milicic, CEO de Milicic S.A.
También participarán Ivo Krajlev, fundador y director de la empresa rosarina Arbanit, y Eliana Bracciaforte, emprendedora tecnológica y cofundadora de Sourced AI y Workana.
Capacitación y experiencias para emprendedores
Uno de los espacios de la jornada será el panel “El desafío de emprender en industrias complejas”, moderado por Guillermo Rosental. Participarán Joaquín Fisch, cofundador y CEO de Nat4Bio; Eugenio Harraca, cofundador y CEO de Sensify; y Francisco Errecart, fundador y CEO de Humming Airways.
La programación también contempla Masterclasses y capacitaciones prácticas. Anita Figueiredo, cofundadora de Proteína Marketing, estará al frente de “Los clientes que necesitás para crecer”, enfocada en identificar audiencias y desarrollar estrategias para escalar un negocio.
La Universidad Austral, por su parte, tendrá a su cargo la propuesta “Entrená tu gen emprendedor. Potenciá tus capacidades con IA”, centrada en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los proyectos.
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En simultáneo habrá mentorías grupales con especialistas de la Red Endeavor, destinadas a trabajar sobre problemas concretos, validar estrategias y definir caminos de crecimiento.
También funcionará el Club del Pitch, donde emprendedores podrán presentar sus negocios ante un jurado especializado y recibir devoluciones en tiempo real. El cierre será con una Networking Party, pensada para generar contactos y nuevas alianzas.
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Cómo participar
Las entradas para Experiencia Endeavor Rosario 2026 pueden adquirirse a través del sitio oficial de Endeavor Argentina. También se puede consultar información sobre la jornada en las redes de Endeavor Rosario.
La edición 2026 buscará nuevamente conectar a referentes consolidados con quienes están dando sus primeros pasos o buscan escalar sus emprendimientos, en una jornada que ya se convirtió en una cita habitual del ecosistema empresarial y tecnológico de Rosario y la región.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizará en Rosario? Se llevará a cabo la Experiencia Endeavor Rosario el 17 de septiembre.
¿Quiénes son algunos de los disertantes? Participarán María Julia Bearzi, Alejandro Larosa, Santiago Bilinkis y Patricia Jebsen.
¿Dónde se llevará a cabo el evento? En el Salón Metropolitano, ubicado en Junín 501.
¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Las entradas están disponibles en el sitio oficial de Endeavor Argentina.
¿Por qué es importante este evento? Busca conectar a referentes consolidados con nuevos emprendedores en el ecosistema empresarial de Rosario.