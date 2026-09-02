En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

De Felippe, tras su llegada a Talleres: "Tenemos que salir adelante"

El flamante entrenador del "Matador" habló con la prensa tras su primer entrenamient al mando del equipo.

02/09/2026 | 17:38Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Omar De Felippe, nuevo entrenador de Talleres.

FOTO: Omar De Felippe, nuevo entrenador de Talleres.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. De Felippe, tras su llegada a Talleres: "Tenemos que salir adelante"

    La Cadena del Gol

    Episodios

Omar De Felippe dirigió este miércoles su primer entrenamiento como nuevo entrenador del plantel profesional de Talleres.

La jornada se desarrolló desde las 15 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, con la presencia de socios y de Cadena 3. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras finalizar el entrenamiento, el flamante entrenador de 64 años habló con la prensa presente en el CARD. "Estoy contento con estar en esta institución. Todos sabemos el crecimiento constante que tiene", afirmó De Felippe.

Sobre la situación actual del equipo, el entrenador reconoce que "cuando los resultados no vienen, a veces la cabeza afloja un poco" y destaca la importancia de recuperar la confianza de los jugadores. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El entrenador menciona que su objetivo inmediato es "sumar tres puntos ya" y que a partir de ahí se comenzará a construir un camino hacia la recuperación.

"Tenemos que salir adelante, no tenemos excusas. Tenemos que tratar de que estos pibes se mentalicen en que se puede y salir a jugar todos los partidos de igual a igual", agregó.

De Felippe también se refirió a cómo fue su primer encuentro con los jugadores y señaló que hoy se dedicó a "conocer" a los futbolistas. Agregó que habló con los "grandes" que son los que "deben hacerse cargo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a las expectativas de los hinchas, De Felippe expresó: "Al hincha no le pedimos nada, le agradecemos y les pedimos que entiendan que en este momento los necesitamos".

En cuanto a su estilo de juego, el técnico aseguró: "El fútbol que va a jugar Talleres es el que puede hoy" y destacó la importancia de buscar un equilibrio en el rendimiento del equipo. "Vamos a buscar equilibrio", afirmó.

"El desafío me agarra con unas ganas tremendas, dejé a mi familia", comentó. Además, cerró asegurando que va a llamar a Ricardo Zielinski, entrenador de Belgrano, que es su amigo.

Lectura rápida

¿Quién dirigió el primer entrenamiento de Talleres?
Omar De Felippe fue el encargado de dirigir el primer entrenamiento del plantel profesional de Talleres.

¿Cuándo se llevó a cabo el entrenamiento?
El entrenamiento se realizó este miércoles a las 15 horas.

¿Dónde tuvo lugar la práctica?
En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

¿Cuál es el objetivo inmediato de De Felippe?
Su objetivo es "sumar tres puntos ya" para comenzar la recuperación del equipo.

¿A quién planea contactar De Felippe?
Planea llamar a Ricardo Zielinski, entrenador de Belgrano, quien es su amigo.

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf