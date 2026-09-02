De Felippe, tras su llegada a Talleres: "Tenemos que salir adelante"
El flamante entrenador del "Matador" habló con la prensa tras su primer entrenamient al mando del equipo.
02/09/2026 | 17:38Redacción Cadena 3
FOTO: Omar De Felippe, nuevo entrenador de Talleres.
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La Cadena del Gol
Omar De Felippe dirigió este miércoles su primer entrenamiento como nuevo entrenador del plantel profesional de Talleres.
La jornada se desarrolló desde las 15 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, con la presencia de socios y de Cadena 3.
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Tras finalizar el entrenamiento, el flamante entrenador de 64 años habló con la prensa presente en el CARD. "Estoy contento con estar en esta institución. Todos sabemos el crecimiento constante que tiene", afirmó De Felippe.
Sobre la situación actual del equipo, el entrenador reconoce que "cuando los resultados no vienen, a veces la cabeza afloja un poco" y destaca la importancia de recuperar la confianza de los jugadores.
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El entrenador menciona que su objetivo inmediato es "sumar tres puntos ya" y que a partir de ahí se comenzará a construir un camino hacia la recuperación.
"Tenemos que salir adelante, no tenemos excusas. Tenemos que tratar de que estos pibes se mentalicen en que se puede y salir a jugar todos los partidos de igual a igual", agregó.
De Felippe también se refirió a cómo fue su primer encuentro con los jugadores y señaló que hoy se dedicó a "conocer" a los futbolistas. Agregó que habló con los "grandes" que son los que "deben hacerse cargo".
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Respecto a las expectativas de los hinchas, De Felippe expresó: "Al hincha no le pedimos nada, le agradecemos y les pedimos que entiendan que en este momento los necesitamos".
En cuanto a su estilo de juego, el técnico aseguró: "El fútbol que va a jugar Talleres es el que puede hoy" y destacó la importancia de buscar un equilibrio en el rendimiento del equipo. "Vamos a buscar equilibrio", afirmó.
"El desafío me agarra con unas ganas tremendas, dejé a mi familia", comentó. Además, cerró asegurando que va a llamar a Ricardo Zielinski, entrenador de Belgrano, que es su amigo.
Lectura rápida
¿Quién dirigió el primer entrenamiento de Talleres?
Omar De Felippe fue el encargado de dirigir el primer entrenamiento del plantel profesional de Talleres.
¿Cuándo se llevó a cabo el entrenamiento?
El entrenamiento se realizó este miércoles a las 15 horas.
¿Dónde tuvo lugar la práctica?
En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.
¿Cuál es el objetivo inmediato de De Felippe?
Su objetivo es "sumar tres puntos ya" para comenzar la recuperación del equipo.
¿A quién planea contactar De Felippe?
Planea llamar a Ricardo Zielinski, entrenador de Belgrano, quien es su amigo.