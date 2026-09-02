De Felippe puso primera en Talleres: dirigió el entrenamiento antes de ser presentado
El flamante entrenador del "Albiazul" será presentado oficialmente este miércoles, luego de la práctica en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.
02/09/2026 | 17:06Redacción Cadena 3
FOTO: Omar De Felippe, en su primera práctica en la "T" (Foto: Federico Borello/C3)
FOTO: Omar De Felippe, nuevo DT de la "T".
FOTO: Omar De Felippe, en su primera práctica en la "T" (Foto: Federico Borello/C3)
FOTO: Omar De Felippe, en su primera práctica en la "T" (Foto: Federico Borello/C3)
FOTO: Omar De Felippe, en su primera práctica en la "T" (Foto: Federico Borello/C3)
FOTO: Omar De Felippe, en su primera práctica en la "T" (Foto: Federico Borello/C3)
Omar De Felippe será presentado oficialmente este miércoles como nuevo entrenador del plantel superior de Talleres.
Luego del primer contacto con los integrantes de los equipos de trabajo que acompañan diariamente al plantel, el flamante director técnico albiazul se puso al frente de su primera práctica al frente del equipo.
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La jornada se desarrolla desde las 15 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, con la presencia de socios y de Cadena 3.
Al finalizar la práctica, De Felippe brindará una rueda de prensa ante los medios presentes.
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Lectura rápida
¿Quién será presentado como nuevo entrenador?
Omar De Felippe será presentado como nuevo entrenador del plantel superior de Talleres.
¿Cuándo se realizará la presentación?
La presentación se llevará a cabo este miércoles.
¿Dónde se desarrollará la primera práctica?
La primera práctica se desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.
¿A qué hora comenzará el entrenamiento?
El entrenamiento comenzará a las 15.
¿Qué sucederá al finalizar la práctica?
Al finalizar la práctica, De Felippe brindará una rueda de prensa ante los medios presentes.