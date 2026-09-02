En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

De Felippe puso primera en Talleres: dirigió el entrenamiento antes de ser presentado

El flamante entrenador del "Albiazul" será presentado oficialmente este miércoles, luego de la práctica en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

02/09/2026 | 17:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Omar De Felippe, en su primera práctica en la

FOTO: Omar De Felippe, en su primera práctica en la "T" (Foto: Federico Borello/C3)

Omar De Felippe, nuevo DT de la "T".

FOTO: Omar De Felippe, nuevo DT de la "T".

Omar De Felippe, en su primera práctica en la

FOTO: Omar De Felippe, en su primera práctica en la "T" (Foto: Federico Borello/C3)

Omar De Felippe, en su primera práctica en la

FOTO: Omar De Felippe, en su primera práctica en la "T" (Foto: Federico Borello/C3)

Omar De Felippe, en su primera práctica en la

FOTO: Omar De Felippe, en su primera práctica en la "T" (Foto: Federico Borello/C3)

Omar De Felippe, en su primera práctica en la

FOTO: Omar De Felippe, en su primera práctica en la "T" (Foto: Federico Borello/C3)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Omar De Felippe será presentado oficialmente este miércoles como nuevo entrenador del plantel superior de Talleres.

Luego del primer contacto con los integrantes de los equipos de trabajo que acompañan diariamente al plantel, el flamante director técnico albiazul se puso al frente de su primera práctica al frente del equipo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La jornada se desarrolla desde las 15 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, con la presencia de socios y de Cadena 3.

Al finalizar la práctica, De Felippe brindará una rueda de prensa ante los medios presentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

.

Lectura rápida

¿Quién será presentado como nuevo entrenador?
Omar De Felippe será presentado como nuevo entrenador del plantel superior de Talleres.

¿Cuándo se realizará la presentación?
La presentación se llevará a cabo este miércoles.

¿Dónde se desarrollará la primera práctica?
La primera práctica se desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

¿A qué hora comenzará el entrenamiento?
El entrenamiento comenzará a las 15.

¿Qué sucederá al finalizar la práctica?
Al finalizar la práctica, De Felippe brindará una rueda de prensa ante los medios presentes.

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y ayer lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf