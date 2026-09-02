El refuerzo top de Ferro para pelear el ascenso a Primera División

De cara a la recta final del torneo de la Primera Nacional de fútbol, Ferro Carril Oeste consiguió una incorporación saliente, a partir de poseer un cupo adicional por transferencia al extranjero.

En las próximas horas, el club de Caballito hará oficial que el delantero Nicolás Reniero, de 31 años, reforzará al plantel que dirige el DT Juan Manuel Sara.

"El Verde" ostenta la posibilidad de acceder a un lugar más en la nómina, a partir de que Gabriel Ayala fue transferido a una entidad de Qatar.

Reniero, con pasado en San Lorenzo, Almagro, Racing Club y Argentinos Juniors, entre otros clubes, viene de actuar en Lugo, de la tercera división del fútbol español. Marcó 11 goles en 44 partidos, aunque se desvinculó en agosto pasado por “decisiones particulares”.

El atacante firmará un contrato hasta junio de 2027, con opción de salida en diciembre venidero.

Además, el centrodelantero Mateo Benegas, que actualmente cumple una suspensión tras haber sido expulsado ante All Boys (1-0), podría ser cedido a préstamo a una entidad de Arabia Saudita.

Ferro, líder de la zona A del campeonato con 49 unidades, recibirá este viernes a Mitre de Santiago del Estero, en uno de los adelantos de la 28va. Fecha.