Cómo se prepara la Argentina para recibir a León XIV: las misas y los encuentros confirmados

El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, confirmó que la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, incluirá tres misas: en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires y en Luján. También detalló los encuentros institucionales y las actividades que se preparan para el pontífice.

Según precisó a Cadena 3, las celebraciones tendrán lugar en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba; en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires; y en la Basílica de Luján. Sobre esta última, señaló que será un encuentro especialmente significativo, en la despedida del Papa.

Colombo explicó que la elección del espacio porteño responde a las posibilidades de acceso y circulación para una convocatoria masiva. "El Monumento a los Españoles garantiza una afluencia y una circulación de las personas que concurren", sostuvo, y destacó que se trata de un lugar abierto.

El titular del Episcopado contó que recibieron dos ofrecimientos de estadios, pero consideraron que sus capacidades, de 60.000 o 70.000 personas, estaban "muy por debajo de lo que esperamos pueda convocar el Papa, que viene para toda la Argentina".

No precisó una estimación de asistentes y explicó que los números podrán conocerse mejor cuando se acerque la fecha. En ese sentido, mencionó que las aplicaciones de registro podrían aportar información sobre una parte importante de los participantes.

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Sobre la organización, reconoció que implica una gran responsabilidad y un trabajo conjunto entre el Estado, la Iglesia argentina y el Vaticano. "Estamos muy contentos, es una responsabilidad muy grande", expresó.

Destacó, además, la precisión de la comisión que llegó desde Roma para colaborar con los preparativos, especialmente en los desplazamientos, las características de los encuentros y los protocolos. Explicó que la agenda debe contemplar tanto la dimensión pastoral como la condición del Papa de jefe de Estado.

Entre las actividades confirmadas, mencionó los encuentros con el presidente de la Nación, Javier Milei, y con representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Estos últimos participarán de una audiencia amplia en el Palacio Libertad, cuya organización corresponde al Estado nacional y a la Nunciatura Apostólica.

Colombo indicó que el encuentro con el mandatario estará precedido por una ofrenda floral en el monumento a San Martín. Consultado sobre si ese homenaje había sido solicitado por León XIV, respondió con cautela: "Supongo que tiene que ver con los protocolos".

También recordó el vínculo del pueblo peruano con San Martín y consideró que la experiencia del pontífice en Perú pudo haberlo acercado a esos sentimientos. Ante una referencia a la solidaridad peruana durante la guerra de Malvinas, coincidió en la importancia de recordarla y de acompañar a los pueblos hermanos cuando atraviesan necesidades.

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Otro de los actos confirmados reunirá al Papa con representantes de otras iglesias cristianas y de otras religiones en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería. En los preparativos trabajan la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del Episcopado y el área de Culto.

Colombo también mencionó un encuentro con los obispos en la Catedral de Buenos Aires, un homenaje al papa Francisco y una cena de León XIV con el conjunto del episcopado. Sobre esta última, explicó que será la única instancia de ese tipo con todos los obispos, más allá de las coincidencias en otras celebraciones y actividades.

La agenda en preparación contempla, además, dos gestos de cercanía con personas que atraviesan situaciones de sufrimiento y necesidad: uno que esperan concretar en el Cottolengo Don Orione de Claypole y otro en la cárcel de Devoto.

Respecto de la actividad en el penal, destacó el trabajo del capellán, la Arquidiócesis de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad. Explicó que el propósito es acompañar a las personas privadas de su libertad, independientemente de los motivos de su detención, y transmitir cercanía frente a la soledad y el abandono.

También mencionó un encuentro con jóvenes y adelantó que, además de la misa en FAdeA, se prevé para la tarde en Córdoba una celebración con obispos, sacerdotes y religiosos.

En el plano personal, Colombo contó que se reunió con León XIV el jueves pasado, junto con el secretario general del Episcopado, y que lo encontró interesado en los preparativos. "Estaba muy entusiasmado", aseguró. Añadió que el pontífice hacía preguntas y se mostraba "muy conectado con lo que estaba por suceder en noviembre".

El arzobispo reconoció que atraviesa un período particularmente movilizador: durante su mandato al frente de la Conferencia Episcopal murió Francisco y ahora participa de la organización de la visita de su sucesor. "Son dos acontecimientos muy fuertes en lo personal", expresó.

Al hablar de lo que espera que deje el viaje, puso el acento en el diálogo y la unidad nacional. “Que nos anime a buscar los caminos del diálogo, a confiar que dialogar es posible, necesario, imprescindible, que nos relance un poco en esta aventura de ser nación”, manifestó.

Colombo sostuvo que ese objetivo requiere un pueblo unido más allá de las diferencias políticas. Planteó que los argentinos deberían encontrarse también en convicciones compartidas, además de hacerlo alrededor del fútbol, para que "cada argentino se sienta parte de este entramado social que es la patria".

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Entrevista de Rodolfo Barili.