Ángel Rossi: “La misa de León XIV en Córdoba sería en FAdeA por la mañana en día aún a confirmar”

El arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, se mostró optimista este martes tras la visita de una delegación del Vaticano a la ciudad para preparar la visita del papa León XIV.

"Fue fructífera y, sobre todo, de muy buen espíritu", afirmó a Cadena 3 Rossi, quien destacó la importancia de la figura del pontífice en la unidad del país.

La delegación, encabezada por el secretario de Estado para las visitas papales, llegó en un avión de la Fuerza Aérea.

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Rossi mencionó que se recorrieron diferentes lugares, incluyendo FAdeA, que "prácticamente queda confirmado" como el lugar donde se realizará una misa amplia para toda la comunidad. "La verdad que fue lindo y hay buen espíritu y buen diálogo", agregó.

Sobre la fecha de la misa, Rossi aclaró que aún no está confirmada. "Supongo que finalmente dependerá del Vaticano. Espero que en estos días ya nos digan cuál es ese día", señaló. Se especula que sería el 9 o 10 de noviembre.

Por otra parte, Rossi anticipó que la misa sería a las 10 de la mañana.

El cardenal destacó la importancia de organizar el viaje con anticipación, ya que muchos ya han agotado pasajes. "Faltan dos meses y ya no hay pasajes", comentó, reflejando el entusiasmo de la gente por la visita papal.

El arzobispo también resaltó el carácter hospitalario de Córdoba. "Siempre ha sido muy de puertas abiertas, muy cálida", afirmó.

Se espera que quienes asistan a la misa lleguen la noche anterior, lo que subraya la necesidad de una buena planificación logística.

Rossi concluyó con un mensaje de unidad y esperanza. "El entusiasmo de la gente es lo que más nos moviliza a seguir preparando con cariño esta visita", señaló, enfatizando la relevancia de este evento para la comunidad.

Entrevista de "Amamos Argentina".