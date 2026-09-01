La caída del turismo en Cuba alcanza el 62% tras las sanciones de Estados Unidos

LA HABANA — El sector turístico en Cuba ha sufrido un drástico descenso del 62% en los primeros siete meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. Esta situación se da tras las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos, que han amenazado a los operadores internacionales y limitado las operaciones de la industria en la isla.

Durante este lapso, la isla recibió apenas 419.000 turistas, en contraste con los 1,1 millones que llegaron en el mismo periodo de 2025, según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) publicado el martes. Este desplome ha dejado las calles de Cuba notablemente vacías, con muchos hoteles y alojamientos privados cerrados y atracciones turísticas casi desiertas.

El informe destaca que la mayor caída en llegadas se registró entre los turistas canadienses, que pasaron de 478.300 en 2025 a solo 127.600 en 2026. También se observó un descenso en el número de cubanos residentes en el extranjero, de 140.000 a 88.000, y en turistas estadounidenses, que cayeron de 77.200 a 37.000.

Las sanciones anunciadas por el Departamento de Estado de EE.UU. entre mayo y julio de este año han tenido un impacto directo en el sector turístico cubano. Las medidas incluyen amenazas a los operadores de terceros países que trabajen con el Ministerio de Turismo de la isla y sus dependencias. Las sanciones contemplan restricciones severas, como el congelamiento de cuentas y la prohibición de operar en el sistema financiero estadounidense.

El efecto de estas sanciones ha llevado a la suspensión de contratos por parte de importantes cadenas hoteleras como Meliá e Iberostar, que han dejado de gestionar varios hoteles en la isla. Además, la eliminación de los servicios de pago de Visa y Mastercard ha dificultado aún más la situación.

Desde febrero, las aerolíneas han comenzado a cancelar vuelos a Cuba debido a la falta de combustible, lo que ha llevado a la suspensión de operaciones de compañías como World2Fly, Air France, Turkish Airlines e Iberia.

En 2019, Cuba había recibido alrededor de 4,3 millones de turistas, y la industria del turismo representaba un motor económico crucial para la isla, generando ingresos anuales de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Sin embargo, en julio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reveló que el 73% de la capacidad hotelera del país se encontraba cerrada por falta de visitantes, lo que ha dejado a unos 25.000 trabajadores en situación de disponibilidad.