El proyecto del Radiotelescopio Chino-Argentino está a un 90%, pero se encuentra pausado: qué pasa

El radiotelescopio de Calingasta, en San Juan, se enfrenta a demoras y complicaciones burocráticas que han puesto en jaque su desarrollo. Jorge Castro, decano de Ciencias Exactas de la Universidad de Cuyo, abordó la situación en diálogo con Cadena 3.

Castro aclaró que el proyecto del radiotelescopio, nacido de un convenio entre varias instituciones, se estructura mediante la colaboración entre Argentina y China, con fuertes implicaciones científicas. "Este radiotelescopio es un instrumento astronómico único en Sudamérica, con una estructura de cuarenta metros de diámetro y sesenta de altura", destaca.

El convenio que respalda el desarrollo del radiotelescopio caducó en junio del año pasado. A pesar de la aceptación de la iniciativa durante el gobierno de Mauricio Macri, actualmente hay obstáculos que impiden avanzar. Castro lamenta que "ninguna oficina de la nación competente" ha ofrecido respuestas sobre cómo proceder, lo que ha generado frustración.

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Un contenedor con materiales clave para la finalización del telescopio lleva meses detenido en la aduana. Castro explica que, a pesar de su origen chino, los aportes tecnológicos son vitales. "El costo del radiotelescopio es de quince millones de dólares, cubiertos por China", afirma.

Además, subraya la importancia de la ubicación del observatorio: "En esta parte del hemisferio sur, la calidad del cielo es muy atractiva para centros observacionales de todo el mundo". La posibilidad de que el radiotelescopio contribuya a la divulgación turística y científica también se menciona, invitando a los visitantes a experimentar las observaciones astronómicas.

Sin embargo, los problemas geopolíticos han oscurecido el futuro del proyecto. "Es evidente que hay un posicionamiento geopolítico", menciona Castro, aludiendo a la necesidad de transparencia en la gestión del observatorio y la importancia de abrir el acceso a la comunidad científica internacional.

Entrevista de Informados, al Regreso.