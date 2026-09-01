Un médico, 36 mil estudios y una sospecha de fraude que se investiga en Rosario

Un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería fueron imputados por la Justicia Federal de Rosario por una presunta estafa contra Pami basada en la facturación de prestaciones médicas que, según la investigación, nunca fueron realizadas.

Los acusados son M.G.A. y M.A.P., quienes ya habían sido detenidos en junio pasado en otra causa por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina. Ahora, la investigación apunta a una maniobra que habría generado un perjuicio de casi $580 millones a la obra social de los jubilados.

De acuerdo con la acusación fiscal, entre octubre de 2023 y octubre de 2024 el cardiólogo declaró en el sistema de PAMI la realización de 36.085 prácticas médicas —entre ellas, ecocardiogramas, ergometrías y estudios Holter— a nombre de 4.982 afiliados. Por esas prestaciones, el organismo abonó $579.943.598,88.

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La maniobra habría continuado hasta febrero de 2025, cuando se informaron otras 14.546 prácticas por un monto de casi $148 millones. En este caso, el pago no llegó a concretarse porque PAMI detectó irregularidades.

Uno de los elementos centrales de la investigación son los testimonios de afiliados de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, quienes aseguraron no haber sido atendidos por el profesional ni haberse realizado los estudios que figuraban registrados a sus nombres.

La fiscalía sumó además un dato determinante: el volumen de prestaciones denunciadas resultaría materialmente imposible de realizar en los períodos informados. A esto se agregaron los registros migratorios, que permitieron establecer que en algunas de las fechas en las que supuestamente se efectuaron los estudios, el cardiólogo se encontraba fuera del país.

Para los investigadores, los acusados habrían utilizado datos personales de afiliados de distintos puntos del país para cargar las prestaciones inexistentes.

La causa también incorporó una sospecha de lavado de activos. Según la fiscalía, en junio de 2024 los imputados compraron una vivienda y para concretar la operación habrían presentado documentación apócrifa y utilizado una sociedad constituida por ambos, sin actividad comercial real, con el objetivo de otorgar apariencia lícita a los fondos.

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La audiencia de formalización se realizó el 26 de agosto y el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros estableció un plazo de seis meses para profundizar la investigación. Durante ese período se realizarán peritajes sobre teléfonos celulares y computadoras secuestrados. Los imputados deberán presentarse periódicamente ante la Justicia y tienen prohibida la salida del país.

El antecedente

La pesquisa por la presunta defraudación a PAMI está vinculada con la causa que había derivado en la detención de ambos en junio. En allanamientos realizados en domicilios de Acebal y Wheelwright, los investigadores encontraron un consultorio que funcionaría sin habilitación y secuestraron, entre otros elementos, 243 ampollas de fentanilo utilizadas y 50 ampollas de morfina.

En esa investigación, la Justicia Federal de Venado Tuerto los imputó por suministro ilegal de estupefacientes y ejercicio ilegal de la profesión. Ambos permanecieron bajo prisión preventiva por 90 días.

Ahora, la Justicia Federal de Rosario busca determinar el alcance de una presunta maniobra que habría utilizado los datos de miles de afiliados para facturar estudios que no se realizaron y que, según la hipótesis fiscal, también habría permitido canalizar parte del dinero obtenido a través de operaciones destinadas a darle apariencia legal.